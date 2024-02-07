1月通膨跌破2% 7個月最低

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主計總處6日公布物價統計指出，由於蔬菜供應回升，蛋價出現三年半首度下跌，加以去年1月適逢春節期間物價循例調高，1月通膨率降至1.79％，為七個月以來最低，即使排除春節因素後的通膨率也僅2.4％，通膨壓力持續減輕。

綜合統計處專委曹志弘表示，1月消費者物價（CPI）與上月持平，季調後上漲0.21％，若與上年同月比較，由於蔬菜供應充裕，年跌14.5％，加以去年1月適逢春節期間（1月21～1月29），娛樂服務費、旅遊團費、住宿費及計程車費循例加價，基數較高，因此通膨率（CPI年增率）僅1.79％，創去年7月以來最低。

此外，去年大漲的雞蛋，由於供給回穩，加以業者在年節前降價促銷，1月轉漲為跌，年跌0.46％，為近三年半首度下跌。外食費年增率4.0％也是近11個月最低。行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資價格年增率3.27％，也創下23個月以來最低，漲勢普呈收歛。

至於排除能源、蔬果這些短期波動因素的核心物價，1月年增率也降至1.64％，為近26個月最低，曹志弘表示：「如果排除春節因素，1月CPI年增率2.4％，核心物價年增率2.3％，兩者還是比去年12月來得低，綜合看來，國內通膨壓力確實持續減輕。」

在國際方面，主計總處指出，由於全球景氣仍緩，需求仍弱，國際農工原料行情持續下跌，包括原油、基本金屬、黃豆、玉米、小麥的行情皆呈下滑，受此影響，我國1月進口物價、內銷品物價皆連續11個月下跌、生產者物價（PPI）也連續4個月下跌，年跌0.46％，曹志弘指出，台灣農工原料皆仰賴進口，農工原料價格走跌，有助於紓解國內通膨壓力。

雖然通膨率趨緩，但曹志弘強調，1月食物類價格年增率仍逾4％，每月買一次（購買頻度高）的物價年增率仍達3.77％，房租、外食漲幅仍高，因此，民眾對物價上漲的感受仍然深刻，由於今年春節落在2月，因此2月通膨率會擴大，但研判1～2月平均通膨率仍會低於去年12月的2.7％。

近期國內物價變化

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