窮人通膨率仍在警戒線之上

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元月通膨率雖回降至通膨警戒線2％以下，然而後20％的低所得家庭卻沒有這麼幸運，他們的通膨率仍達2.09％，還在警戒線之上，顯示他們面對的物價壓力更甚於一般家庭。

通膨也有富人、窮人之分？沒錯，窮人、富人的消費行為不太一樣，低所得者每月食物、居住的花費就占了總消費的60％，而高所得者在這兩項的支出只占40％，這符合恩格爾係數法則，所謂恩格爾係數法則是指隨著所得提高，食物占消費比重會降低。

富人、窮人消費的差異，使得他們面對的物價壓力大不相同，這段期間漲的最厲害的是食物、房租，影響最大的自然是窮人，因為這兩項占他們消費權重高達60％，近十年裡，低所得家庭的通膨率有八年年大於高所得家庭，不論短期或長期，低所得家庭面對了更大的物價壓力。

以前年而言，平均通膨率2.9％，窮人的通膨率3.2％，富人2.8％，再看去年平均通膨率2.5％，窮人2.6％，富人2.4％，低所得家庭都處於更困難的局面，而甫公布的今年元月數據也是如此，平均通膨率1.79％，富人1.57％，窮人2.09％。

老實說，這後20％的家庭還不是最窮，如果主計總處編一個後10％的家庭通膨率將會發現，窮人的通膨率更驚人。後10％的家庭有多少戶，影響多少人？以全台家庭總戶數900萬戶估算，後10％的戶數高達90萬戶，再以每戶1.6人估計，即有140萬人面臨更大的物價壓力，這不是一個小數目。

政府觀察通膨，除了看平均通膨率，在如今房租、食物價格大漲的情況下，更應該正視低所得家庭的通膨率，並採取適當的措施來紓解他們的生活壓力。