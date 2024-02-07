亞洲大選年 標普：兩岸關係不會大幅惡化

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2024年舉行選舉之亞洲國家及其主權評等

2024是亞洲選舉年，標準普爾全球評級（S&P）6日首度發布報告指出，選舉可能為亞洲政府評級帶來比平常更大的風險，一些較低評級的政府可能會面臨負面評級壓力。台灣部分，雖然民進黨繼續執政，但兩岸關係不會因此大幅惡化。

今年有包括台灣、韓國，印尼、印度、孟加拉、蒙古、巴基斯坦和斯里蘭卡等8個亞洲國家進行選舉。其中，台灣主權評等最高，為AA+；最差是斯里蘭卡，標普列為SD的破產國家。標普指出，政治和政策的不確定性往往伴隨著選舉因素，如果當局政府猶豫不定，一些較低評級的政府可能會面臨負面評級的壓力。

對於台灣已順利完成的總統大選，及近日立法院正、副院長選舉，標普表示，指出，民進黨失去立法院的主導權，恐會減緩政策制定的順暢，新政府要通過必要的法律將有所挑戰。

不過，標普也認為，民進黨繼續執政下，雖然台灣和中國大陸之間的關係不太可能改善，但民進黨仍會保持警惕，不讓兩岸關係大幅惡化，因其帶來巨大的經濟和政治成本，可能會削弱對台灣政府評級的經濟支持。

標普全球評級主權評等辦公室指出，相信中國大陸官方也將避免在台灣問題上「發生不必要的衝突」，現階段中國大陸需要集中精力繼續發展經濟；而台灣官方也會謹慎於加劇緊張局勢的行動，畢竟投資人和台灣民眾都相當擔心衝突的風險。

另外，標普授與韓國AA、A-1+ 的主權評等，評等展望「穩定」，韓國國會選舉定於4月10日舉行，但領導政府的總統將保持不變。標普指出，如果這次選舉讓總統尹錫悅所屬的人民力量黨獲得多數席位，可能會促進政府支持的法律的通過。

目前，韓國在野的民主黨是國民議會中的多數黨。新一屆韓國立法機構的組成不太可能實質改變主權評級趨勢，韓國主權評級變化最可能的觸發因素，與國民議會或政府無法控制的地緣政治風險有關。

標普警告，隨著國際油價反彈、資本外流加劇，亞洲部分地區的財政和經常帳赤字可能增加，評級較低的政府，信用風險將更大。