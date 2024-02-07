2大法商集團 維持台灣低信用風險

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繼安聯貿易日前公布上調21個、下調4個國家信用風險後，科法斯6日也調整13個國家風險、「12上1下」，其中，台灣信用風險不變，依然維持對台灣的低風險評等。

科法斯表示，由於全球地緣政治晦暗不明、選舉密集、經濟充滿不確定性，今年將是決定性的一年。這次調整13個國家風險評級，台灣沒被列入調整名單，代表信用風險評等仍屬低風險不變。風險改善包括阿爾巴尼亞、亞美尼亞、巴貝多、比利時、克羅埃西亞、丹麥、喬治亞、吉爾吉斯、模里西斯、納米比亞、羅馬尼亞、瑞士；唯一評估信用風險增加的是以色列。

科法斯「亞太區總體經濟情報」中提到，1月13日台灣選舉後，對兩岸緊張局勢升級的擔憂依然強烈，尤其是賴清德當選總統後，因為對台灣地位的立場經常受到大陸譴責，因此，不少法人包括科法斯正持續觀察未來兩岸間的互動。

科法斯認為，「通膨和利率」對企業經營環境不利，勞動力市場依然吃緊，失業率降至結構性失業率以下，職位空缺率處於歷史高位，工資持續波動，宣告勝利仍為時過早。當前政治地緣環境下，隨時可能造成供給衝擊，不利的經濟環境，企業仍將步履維艱。因此，預期破產企業若激增，將構成主要下行風險，很多方面企業都將如履薄冰，絕非一片坦途。

科法斯報告強調，新興經濟體有較高的期待，「新興經濟體將成為2024全球經濟的主要推動力，貢獻全球GDP成長2.2％中的1.7％」，即新興經濟體增長將占全球增長的3/4，為2013年以來最高。東南亞仍將充滿活力，繼去年增長4％後，今年有望成長4.6％。

安聯貿易日前上調21個、下調4個國家信用風險。安聯貿易說明，台灣仍然是「風險低」的評等，因為台灣有良好的經濟基礎及充足的外匯存底，目前沒有跡象顯示信用風險升高；全球方面，以非洲國家被上調最多，有十個國家評級被上調；其次歐洲有6個，亞洲和美洲分別只有大陸、烏拉圭的國家風險趨勢有所改善。