過年遊日 日圓甜甜價 迪士尼門票省100元

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近五日臺銀日圓現金賣出匯率

農曆春節計劃赴日旅遊民眾，日圓換匯有甜頭。台灣銀行日圓現鈔賣出價6日來到新低點的0.2145元，等到東京迪士尼成人門票只需2,338元，比2023年聖誕夜的迪士尼門票2,429元，又省近100元。公股銀更分析，美元兌日圓在春節期間可能維持震盪走升，也代表日圓春節期間都將持續是甜甜價。

公股銀指出，儘管美國聯準會（Fed）主席鮑威爾的言論，令市場推遲第一次降息時間點將在5月，然而市場消化日銀1月偏鷹派的會議摘要，加上美國周間公布的就業數據顯示勞動力市場放緩，使上周美元兌日圓一度震盪走低；但2日美國公布1月非農就業數據大幅優於預期，且薪資再度加速成長，美元兌日圓應聲扭轉周間所有跌幅，周線上漲26點。

兆豐銀分析，考慮到日本央行1月會議紀要表明，會議上開始討論退出負利率的可能性，相對於Fed預計今年將開始降息，美日利差收窄令日圓有所支撐；同時聯準會3月降息的機率持續下滑，有利國際美元保持強勢，美元兌日圓應會保持年初以來的上漲趨勢，預估農曆春節假期期間震盪偏升的可能性較高，約在147日圓到149.6日圓。

第一銀指出，日本1月服務業PMI終值為53.1，為連續17個月成長且增速創九個月以來最快，顯示穩健的需求以及日圓疲弱的影響，帶動觀光產業成長強勁，但該數據並未提振日圓走勢。

同時美國公布優於預期的PMI數據，加以市場對Fed在3月降息的預期降溫，帶動美元指數及美債收益率上漲，激勵美元兌日圓觸及逾兩個月高點。短線美元兌日圓上行動能強勁，上方壓力暫看去年11月27日的高點149.67日圓，下方支撐在月線147.36日圓。