谷歌臉書詐騙 上月暴增 飆逾5,000件

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詐騙集團盯上年終紅包。金管會統計，1月谷歌、臉書申報投資詐騙案件累計達24,820件，單月暴增5,203件，創有統計以來單月新高，較去年12月單月增4,106件，還多了1,097件、月增率達27％。分析是盯上民眾帳戶多出的年終獎金，由於農曆春節的詐騙案恐再增加，金管會也提醒民眾多防範。

證期局統計，自2023年4月起至2024年1月止，來自谷歌、臉書二大平台累計通報投資詐騙案有24,820件，1月單月暴增5,203件，較去年12月單月的4,106件、11月4,491件都來得高。此外，接獲民眾陳情去年12月有77件，今年1月69件，去年全年787件、平均每月66件。

近年詐騙集團透過各種社群管道投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的假投資廣告，利用網路社交軟體假扮名人與民眾噓寒問暖、誘使民眾一步步掉入投資陷阱。不少財經名人甚至金管會主委黃天牧都被冒名詐騙。

金管會從去年4月起聯手谷歌（Google）、台灣臉書（Meta）等網路社群平台業者一起打詐，建立起快速下架機制，只要經「政府單位通報」的不實投資詐騙廣告，谷歌與臉書就願意配合下架，但近來似乎愈打詐騙愈多。

證期局副局長高晶萍表示，社群網路投資詐騙廣告申報量每月呈現高高低低趨勢，1月爆量主要是因為一個人在臉書可開很多帳戶，被消滅一個就複製貼上另一個帳戶，但經過近一年的宣導，民眾識詐能力提升，因此就會來向金管會舉報，因此舉報件數就呈現不減反增。

金管會統整四大常見投資詐騙類型，一是假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP；二是LINE群組或電話假稱推薦高獲利飆股，勸誘民眾點選連結及加入網路群組；三是推薦民眾安裝假投資平臺App；四是宣稱虛擬貨幣交易有高獲利，勸誘民眾投資虛擬貨幣。