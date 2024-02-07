壽險大軍縮減 保經逆勢增

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壽險新契約保費連二年重摔，衝擊壽險業務員生態。據壽險公會統計，2023年底壽險公司登錄業務員人數為20萬8,534人，較2022年減少2,615人，從2021年新冠肺炎爆發以來，三年內壽險公司大軍少逾1.88萬人。

但保險經紀人的業務員人數去年則「逆勢」增3,227人，人數達8.93萬人，應是歷史新高，若加上保代業務員，總數已達16.73萬人，與壽險公司業務員僅差距4.12萬人，創史上最近的差距，若持續「此消彼長」，不排除會出現「死亡交叉」，即保經代業務員人數多過壽險公司業務員。

升息、市場波動，加上投資型保單新規定，壽險新契約保費去年僅6,714億元，創17年新低，加上壽險公司不斷改革業務制度及考核無效人力，收入影響就職意願，壽險公司登錄業務員人數連三年減少，去年底20.85萬人，創八年新低。

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保險經紀因代表消費者，可推介多家保險公司的保單，加上銀行賣保單多改設保經部，所以保經業務員逆勢增加，今年有望破9萬人。

但因為2026年要接軌負債會計IFRS17與新清償能力ICS制度，這二年壽險新契約保費成長不易，且推介保障型商品，佣金率雖高，但保費不高，估計壽險業務員也難大幅成長。

整體壽險業務員總登錄人數（即壽險公司、保經、保代合計）在2020年底曾一度逼近40萬人，達39.6萬人，2021年就碰上新冠肺炎疫情，業務員無法面對面銷售，壽險業務員總登錄人數從2021年一路下滑，2022年跌到37.53萬人，比2021年大減超過1萬人。

2023年疫情結束、業務員銷售恢復正常，但壽險公司業務員仍減少2,615人，保經人數增加3,227人、保代小幅減少34人，合計年增577人，，但三年內依舊少了2萬人，去年底總人數近37.59萬人。去年有九家壽險公司登錄業務員減少，減少較多的是遠雄人壽與新光人壽，業務大軍最雄厚的國泰人壽稍微減少42人，但仍維持在6.4萬人之上；富邦人壽、安聯人壽增加較多，富壽去年登錄人數增加911人，安聯也增加224人。