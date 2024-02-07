獲利穩了 國銀去年底晴天儲糧

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國銀去年暴賺4,724億元，創史上新高，原本可賺破4,800億元，但銀行在年底趁機「晴天儲糧」。據金管會6日透露，去年全年國銀獲利非常好，銀行年底積極提列備抵呆帳，導致去年12月稅前盈餘大量減少，但亦反應銀行憂心大環境變動大，寧願提早多準備。

據金管會統計，去年12月國銀稅前獲利近190億元，相較11月的358億元，單月減168億元或47％，若與2022年12月稅前賺286億元相較亦年減96億元或34％。

銀行局副局長童政彰表示，去年底國銀獲利減少，主要是美元升值及市場波動，造成銀行利息淨收益、投資及其他淨收益皆減少，同時呆帳費用提列增加。去年前11月國銀獲利已確定創新高，在銀行經營多會「晴天儲糧」，即趁有獲利時提列備抵呆帳，為景氣轉壞時預作準備，提列成本增加，獲利自然減少。

國銀投資及其他淨收益去年12月為145億元，較11月減少達104億元，主要美元貶值與台美利差未擴大，去年銀行受惠SWAP（換匯交易）收益，到年底SWAP收益縮小，投資收益即受影響；手續費淨收益12月為159億元，也較上月減少20億元；利息淨收益512億元，較11月增加30億元。

國銀去年全年大賺4,724億元，不僅創新高，亦是獲利首次突破4,000億元，且提早在10月就已賺逾4,000億元。主要貢獻來自國內總分行賺3,606億元、年增30％，海外分行與大陸地區分行也成長，尤其大陸地區分行基期低，去年賺53億元、年增120％，僅OBU因與總行及聯行資金往來利息支出增加，影響獲利，去年僅賺524億元，年減22％。

去年國銀獲利三支柱中，最大助攻就是股市上漲、SWAP利益大增、股利入帳等，投資與其他淨收益去年有高達2,675億元，年增1.4倍；其次美國升息下國人瘋買美債，國銀財管手續費增，海外旅遊也解封，刷卡簽帳手續費增加，手續費淨收益2,076億元、年增12％；利息淨收益去年有近6,000億元，但因美元存款利息支出增加，微幅年減1％。