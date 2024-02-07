國人去年12月存款 創14月高

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企業戶去年底擔心資本市場居高點，造成銀行存款暴增。據金管會統計，2023年底國銀存款總餘額為54.92兆元，創史上新高，去年12月存款月增5,729億元，亦創14個月新高，估計年終入帳或紅包財回流後，國銀存款餘額即會升破55兆元。

銀行局副局長童政彰分析，去年12月存款大增有三大因素，一是企業改變資金配置，減少積極投資部位，年底判斷市場已高或景氣不明，將投資資金暫時轉為存款；二是年終企業通常有發年終獎金或資金調度的需求，會在銀行保留較多現金部位；三是往年至年底，進出口貿易廠商都有較大貨款收入。

2023年全年國銀存款增加2兆5,783億元，若與2020年到2022年每年存款都增逾3兆元相比，去年存款增速明顯較前三年放緩，銀行局分析是有兩因素，一是2021年、2022年因新冠肺炎疫情，帶動ICT產業出口收入款增加，但去年進入後疫情時代，ICT產業訂單及貨款收入不如疫情期間，去年回歸正常水準；二是去年美持續升息，美債殖利率走高，投資人資金流向債券等金融商品。

去年國銀放款連六月增加，12月增加2,365億元，為近四個月新高，去年底國銀放款總餘額近38.47兆元，全年放款增加1.81兆元，比2022年增加的2.98兆元，年減近4成。童政彰表示，放款增幅趨緩，也與市場看景氣有關，全球經濟受到通膨與升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，廠商在未來設備支出、投資上，目前看法比較保守。

去年下半年放款回溫，主要來週轉金增加，12月週轉金增加1,221億元，全年增8,682億元，10月青安貸款發揮效果，12月不動產放款增加逾千億元，全年也增加8,647億元，但企業投資則已連續五個月減少，12月更減少152億元。童政彰指出，企業投資減少與總體景氣有關，當景氣回升態勢不明顯時，企業投資會採取審慎的觀望態度。