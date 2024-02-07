跟著台積走 國銀掀日本卡位潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

銀行跟著台積電搶進日本。金管會6日宣布，同意合庫銀行申設東京分行，成為第九家在日本設點的國銀，從去年起中信銀、台新銀、臺灣銀行等都有擴張日本據點，玉山銀去年9月也成立福岡分行，銀行局副局長童政彰分析原因，即國銀設點通常「跟著客戶走」。

台積電日本熊本廠24日將開幕，還計劃投資日本第二座晶圓廠，可望帶動相關供應鏈廠商赴日，為因應客戶金流需求，國銀亦紛紛到日本設點，去年9月初玉山銀福岡分行開業，成為第一家插旗日本九州的國銀；中信銀日本子行東京之星在熊本設立事務所，去年12月18日開幕。

台新銀也提出福岡出張所（支行）申設案，去年11月27日已獲日本金融廳核准，預計今年上半年開業。

臺銀去年12月獲金管會核准赴日設辦事處，童政彰表示，臺銀已向日本金融廳報告，據知目前還沒遞件。其他銀行方面，金管會目前還沒有收到正式遞件，但有銀行亦在評估、規劃中。

童政彰說，現已有八家國銀在日本設立共十家分行、一家子行，多數在東京，只有兆豐大阪分行、玉山銀福岡分行是非東京據占，八銀行包括臺銀、一銀、彰銀、兆豐銀、臺企銀、玉山銀、台新銀及中信銀等，合庫銀是第九家。

合庫銀考量日本為全球主要經濟體，與台灣雙邊貿易往來密切，因且應全球供應鏈區域化趨勢，規劃設立東京分行，延伸金融服務觸角至東北亞。

國銀日本據點獲利回溫，童政彰表示，2022年因為疫情關係，聯貸案件授信不好，備呆增加加上授信資產減少，整體國銀分行（含子行）日本稅前虧損10.3億元，去年因為本土疫後復甦、觀光、景氣上來，授信資產品質變好、放款增加，稅前盈餘達31.6億元，創四年新高。