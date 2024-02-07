跟著台積走 華航、星宇 福岡增班搶客

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航空業跟著台積電飛日本拚業績，台積電6日拍板擴大投資熊本，將興建第二座晶圓廠，首座晶圓廠亦將在24日開幕，中華航空、星宇航空等國籍航空陸續增班搶客，戰火一路延燒到鄰近機場較大的福岡，雙點進出搶客衝刺營運。

星宇率先將桃園直飛熊本、福岡增為每周七班天天飛航後，華航預計27日桃園飛熊本也將增為每周五班，3月底桃園飛福岡也將從每周16班增至每周19班，搭配330、321飛機直飛，總計一天有二至三班搶客。

航空業者不諱言，熊本航線就是看好台積電效應，目前華航熊本航線載客率達8～9成，星宇自開航以來平均也有逾8成，原本以為旅客少，如今人氣衝天，商務客與觀光客持續增加。

粗估，台積電兩座晶圓廠每月總產能逾10萬片12吋晶圓，將直接創造總計逾3,400個高科技專業工作機會，航空業看好，台積電上下游供應鏈跟著進駐日本或往返台日，加上台積電親友團、觀光團，艙位需求看增數倍。

華航新開熊本航點，除台積電設廠效應，也看好熊本地理位置，不僅是半導體產業聚落，也有壯麗自然景觀和美食，串聯南北九州的交通，旅客可以搭配台北-福岡航線雙點進出，一次輕鬆玩遍九州。東北亞是華航、星宇客運收入主力，日本又是重中之重，今年以來載客率維持高檔。