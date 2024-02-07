保經代茁壯 壽險吹結盟風

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自建業務員，還是與保經代策略聯盟？壽險公司近年風向似有轉變，銀行通路依舊搶手，傳統保經代亦快速茁壯，據壽險公會統計，去年銀行通路貢獻2,477億元的新契約業績，傳統保經代亦貢獻近1,037億元，創歷史新高。

其中如安聯人壽自傳統保經代拿到298億元的業績，占其全年新約業績量的62％，亦在傳統保經代業績中排名第一大壽險；第二是安達國際人壽有214.8億元，占其全年新約業績的77.5％，兩家壽險以投資型保單為主，兩家就占傳統保經代業績近50％的市占。外商壽險因為成本或過去併購考量，不是沒有自家業務員通路就是自建人數並不多。

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本國壽險則多數仍自建業務員通路，如國泰人壽自家業務員去年貢獻1,040億元保費，占其業績的78％，依舊是壽險最強業務員通路，金額第二大是富邦人壽業務員貢獻的518億元，占自家業績近55％，第三是南山人壽業務員貢獻近447億元，占率亦有72％，南山與國壽過去幾乎沒有跟傳統保經代合作，富壽去年則從傳統保經代拿近34億元的業績。

金管會規定業務員每年有法定最低上課時數，各壽險公司亦要花費大量培訓成本，各壽險公司通常會定期考核靠行、無貢獻、銷量未達到最低標準的業務員，造成業務員減少。

去年銀行通路轉賣美債，加上培養自家壽險大軍需要時間與成本，不少壽險公司轉為加強與傳統保經通路合作，像台新人壽過去多是以銀行通路與自家業務員為主，今年將與保經公司合作，近期已有保經公司與台新人壽簽約。

新光人壽董事長魏寶生日前出席雄獅保經開幕時也表示，新壽將強化與保經代通路的合作，目前新壽約7成業績是來自自家業務員，3成來自銀行通路與傳統保經代，3成中還是以銀行通路較多。