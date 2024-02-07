去年專利王 台積電八連霸

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經濟部智慧局6日公布2023年專利百大名單，在三種專利（發明、新型、設計）申請部分，台積電以1,956件拿下本國八連霸，外國則是由三星電子，以978件首度奪冠，雙雙打破歷年最高紀錄。

智慧局統計，去年三種專利共7萬2,607件申請、年增1％。發明專利年增1％，以5萬854件、創近11年新高；新型專利減少1％，有1萬4,466件；設計專利7,287件，由衰退轉成長2％。

台積電自2016年起三種專利申請量連續八年稱霸，2023年申請1,956件（均為發明專利）成長28％，與排名第二的聯發科、第五的南亞科，申請量均創歷年新高；排名第六的英業達，也以330件創近10年新高；第10的台達電以270件創近15年新高，科技業專利申請表現亮眼。

在外國人部分，三星電子以978件首次登上三種專利申請首位，年增45％；其次是美國應用材料、美國高通。前十大申請人中，包括三星電子、第四的日本東京威力、第六的南韓韓領、第七的荷蘭ASML、第十的美國蘭姆研究公司，三種專利申請件數均創歷年最高。

另外，本國有六家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫以223件連續二年居銀行首位，創歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄，兆豐銀行195件、中國信託144件緊追在後。在發明專利方面，合庫也以35件居銀行第一。

去年我國商標註冊申請9萬1,535件，年減3％，回到2019年疫情前水準，主因是本國人減少3％至7萬1,960件；外國人1萬9,575件亦年減4％。

前五大外國商標申請國家（地區）中，中國大陸以4,822件居首。