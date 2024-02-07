上銀元月營收靚 過年趕交貨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上銀近年營收獲利

上銀新接訂單從去年11月起逐漸好轉，並延續至今年開春，自結1月合併營收18.01億元，年成長24.43％，創同期第四高。上銀期望迴轉工作平台等高階機電產品今年銷售顯著增長，樂觀第一季營運將優於去年同期，全年營收追求兩位數成長。

上銀董事長卓文恒表示，上銀接單從去年11月起有慢慢回升的跡象，目前訂單主要來自半導體、自動化，新能源、需大型設備的基礎建設及航太等產業。其中滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單，依據規格，訂單能見度從原本1.5～2個月延長至2～2.5個月，部分訂單以急單為主，交期甚至縮短為3周～1個月。

上銀依據目前接單情況研判，預期今年第三季起整體工具機產業景氣可望開始好轉。尤其上銀近年積極開發晶圓機器人、減速機、智慧螺桿及迴轉工作平台等智慧高階機電產品，預期今年出貨會顯著增長，訂出2024年營收追求兩位數成長的營運目標。

卓文恒指出，由於歐美及日本市場客戶農曆年期間並未放假，上銀台灣廠生產線調整過年假期，8日全廠小年夜繼續上班，迴轉工作平台等機電新產品產線因應年後交貨需求，將安排部分員工過年期間加班趕工。

上銀表示，大陸市場需求及接單從去年11月以來慢慢回溫，歐洲市場目前需求還沒有起色，日本及美國市場相對平穩，台灣內需市場與去年差不多。上銀積極布局東南亞、印度及日本等市場，其中日本神戶廠今年起幫關係企業大銀生產前三大半導體產業設備商所需的設備及元件。