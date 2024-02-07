汽零廠 爽吃陸新能源車紅利

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新能源車紅利持續發威，汽車零件廠元月營收續居高，敏實集團的精確受惠對小鵬汽車出貨放量，再加上對比亞迪汽車也自1月中開始小批量供貨，推升單月營收達2.73億元，年增32.48％；而麗清受惠多家新能源車品牌出貨推升，1月營收8.25億元，更較去年同期大幅成長64.45％。兩家公司1月營收皆創同期新高。

鋁壓鑄造廠精確近年大動作投入電動車電池盒生產，2022年在大陸一口氣完成四個電池盒生產基地布局後，去年陸續接獲新單，並首度切入比亞迪供應鏈，目前訂單涵蓋既有歐洲車廠包括BMW、VOLVO新能源車款，以及大陸一線自主品牌。

精確去年11月對小鵬開始放量出貨，也推升第四季營收衝高，1月儘管為傳統淡季，但精確元月營收仍處於2.73億元高峰，法人看好，在比亞迪於3月逐步增量出貨易下，第二季營收更樂觀，今年營收可望續增至50億元，營收獲利將續攀高。

LED車燈模組廠麗清同樣布局新能源車市場有成，去年營收衝上91.13億元新高後，1月營收8.25億元，更較去年同期成長64.45％。

麗清目前手上可掌握逾50項以上新能源車專案，去年底再獲比亞迪車燈控制器新單，預計最快可於今年上半年陸續出貨，也將成為推升麗清今年營收繼續成長的動能之一。法人看好，麗清2024年營收可望成長30％，續挑戰新高。

麗清樂觀LED車燈為全球車燈主流，近期公司透過提升觀音廠自動化生產比例以滿足客戶訂單需求，有助於穩固麗清與多家知名品牌車廠、一階（Tier 1）車燈廠客戶的合作關係，並拓展新客戶業務合作契機，助力麗清近年與客戶合作新機種專案數量持續攀升。

麗清指出，隨大陸汽車市場銷售表現回升，加上去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上市，將進一步增添LED車燈模組銷售，並創造銷售組合優化，另一方面，擴增頭燈控制器產能已逐步開出，麗清仍持續優化生產效率以滿足美國知名車廠客戶訂單需求，以期擴大未來營運良好銷售表現。