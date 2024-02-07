營運轉佳 外資欽點非科技3劍客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股進入農曆年封關假期，除積極型投資人抱科技股過年，不少穩健型投資人也青睞非科技優值股，摩根大通證券日前指出，庫存回補與台灣當地消費力道復甦為二大投資主軸，青睞績優股包括億豐、聚陽、寶雅。

摩根大通證券指出，進入2024年，持續看好台系紡織族群，理由如下：一、大型運動賽事觸發消費者購買情緒，美國客戶回補庫存的動能較佳。二、在供應鏈整合的環境中，將奪得更多市占率。三、享有先前基期較低的優勢。

摩根大通所做研究顯示，主要美國零售商在2023年告終時，已將積壓的庫存清理到低水位，且美國服裝消費力依舊亮眼，為將來的庫存回補營造有利條件。

摩根大通估計，聚陽2024年營收將年增12％，主要是由出貨量上升所驅動，然反映原物料成本下降，單位售價可能蒙受壓力。聚陽為了滿足高漲的需求，則預計在越南與印尼擴廠，全年產能將增加10％。

值得注意的是，美國的家居修繕零售商也在重新啟動拉貨，對窗簾大廠億豐為一大利多。摩根大通證券指出，Home Depot庫存於2023年第三季年減11％，另一家居裝修的美國零售公司Lowe同時期庫存也年減12％，雙雙較前一季度的大幅年增改善。隨庫存水位趨於健康，意味成品市場（ready-made）的回補庫存需求將會升溫，因而給予億豐「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價是415元。

內需消費方面，摩根大通觀察到，實體通路人流強勢回歸，消費主要模式從線上轉到線下（on-line to off-line），尤其Coupang進一步擴張，使電商領域的競爭變得激烈，因此，消費族群中最看好實體通路寶雅。

摩根大通說明，寶雅不僅展現其店面擴張的進度順暢，股東權益報酬率（ROE）與毛利率表現亦佳，而且基於以下幾大理由，有利台灣實體零售通路：一、台灣通路零售2023年成長9％，優於非店面零售的年增1％。二、從台灣的出境旅客人數與台北捷運的日均運量來看，已經從疫情中完全恢復過來。