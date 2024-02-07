秀朗橋捷運聯開案上梁

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新北環狀線秀朗橋站開發案

冠德建設跨足捷運聯開案最新力作－「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓」6日上樑，打造為銀級綠建築商辦大樓，該案創下新北市第一筆自辦捷運聯開案、新北市第一筆捷運聯開辦公大樓、冠德首度開發捷運聯開辦公大樓案等三項新紀錄。冠德今年進入完工交屋高峰，業績可望更上層樓。

冠德中和秀朗橋辦公案預計今年第四季完工，依月前法說會公布資訊，該案總銷金額暫估約23億元，若完成權配並對外銷售，可望加入貢獻業績的行列。

冠德董事長馬志綱表示，冠德得標的環狀線秀朗橋站聯開案自2020年9月簽約，在與新北市府、新北捷運局團隊合作下，共同打造優質的捷運轉乘及商辦空間，不僅建立政府及企業間共同推動都市發展的典範，未來引入的企業及就業人潮，也將推升區域商業活絡，推動都市發展。

冠德總經理張勝安表示，秀朗橋站捷運開發大樓規劃為地上20樓、地下5層的商辦大樓，1、2樓作為捷運出入口使用，並規劃11間店面；3樓規劃為圖書館、會議室、交誼廳等辦公共享空間，提升企業間互動頻率；4～20樓規劃為一般辦公室共214戶，將對外出售，可彈性調整供中小企業作微型企業總部、個人工作室等使用，形塑群聚效應，創造大量工作機會及人口進駐，並提供市民到站即上班的便利性，大幅縮短通勤交通時間，預計今年第四季完工且取得使用執照，打造成為兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

冠德今年完工交屋量可望明顯放大，預計將有新北市三重總銷達130億元大案「冠德心天匯」、二筆捷運聯開案中和「秀朗橋辦公案」、「中和高中案」完工交屋。

另外還有新成屋可供銷售入帳，包括「冠德信義BCF」、「冠德大直湛」、「冠德安沐居」等。市場預期，冠德全年交屋量可望超越2023年。