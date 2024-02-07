台中建商 紛搶退休宅

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根據統計，台灣截至去年底，55至65歲人口數逼近400萬人，這批準退休族或是已退休的銀髮族，多數有錢又有閒，已有不少人開始為下一個人生階段進行規畫，包括「銀髮宅」、「養生村」、「休閒渡假宅」等產品各有擁護者。台中建商看好退休宅市場商機，包括大毅建設、久樘開發等，近年來分別推出銀髮族長住型飯店、休閒渡假宅搶市。

根據媒體在網路上針對「退休宅認知與接受度」市調結果顯示，高達66.7％民眾認為，退休後最理想的居住方式就是在「自宅」中退休；有31％民眾可接受「自購」方式入住退休宅，同時也有49.4％民眾認為，不管是自購還是繳交月費都能夠接受，顯現多數民眾對於退休宅呈現「買大於租」的看法。

看準養生宅、退休宅的龐大商機，大毅建設重砸20億元、在台中西區推出只租不賣的「高年級聚樂部」，攜手老爺酒店集團打造專屬銀髮族的長住型飯店，強調擁有「家的溫暖、飯店享受、俱樂部歡樂」，預計2025年下半年營運，據悉，228間客房推出以來受到公教退休族群的青睞，預約幾近額滿，而久樘開發則規劃在南投鹿谷推出休閒渡假宅新案「杉也先生」。上述產品因分別具備飯店式經營管理、醫療機構進駐、擁有優美環境等不同特色，各有其擁護者。

其中，久樘開發觀察到疫後壯世代盼望回歸自然的需求，繼在南投草屯推出花園泳池宅「久樘四季Villa」、深受退休族青睞之後，再鎖定南投鹿谷整合近千坪土地，規劃推出以健康建築為藍本的新案「杉也先生」，主打套房、雙套房、二房產品，千萬元內就能享有溪頭風景區。據悉，近期預約賞屋頗為熱絡，預計農曆年後正式進場。