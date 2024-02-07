疫後消費改變 店面行情 出現回溫

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疫後國內零售業生態丕變，據經濟部統計顯示，台灣零售業去年總營收達4.57兆元、年增6.9％，然相對於2022年各零售業別營收全面上揚，去年量販店、資通訊、家電業營收不增反減，非店面零售、電子購物、藥妝業年增幅都遜於2022年，而便利商店營收年增率則高於2022年，反映消費結構出現改變，非店面零售業績成長動能大幅下滑，也讓店面市場行情受惠復甦，出現回溫訊號。

統計顯示，以零售業通路型態來說，去年以百貨公司年增13.8％、便利商店年增8％最高，不過量販店則年減2.2％；以業種別來說，資通訊及家電業年減4.9％，成為各主要業種中唯一衰退的業種；去年非店面零售營業額年增率僅0.6％，較2022年8.3％的年增率，成長動能大幅萎縮。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，近年物價走揚、帶動零售業營業額提升，不過民眾消費型態有所改變。

值得注意的是，綜合商品零售業的其他類與便利商店呈現較大幅成長，不僅與非大型業者近年採取更靈活的行銷方式有關，業者透過便利性的社區型通路，「攔胡」民眾的消費意願，進而創造更佳業績。

徐佳馨說，消費型態改變，看到店面復甦的曙光，現階段面積小、租金美的店面是租客的心頭好，店面投資者可思考人口逐漸成長、消費力不錯的商圈布局。