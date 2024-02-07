AI PC正夯 品牌將優先布局商務機種

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AI PC產品舉要

文／TrendForce集邦科技

隨著AI應用需求增加，資料中心勢難滿足龐大的運算需求，使得運算分配勢必轉換，基於個人化應用與隱私安全，因而構成AI PC的必要性。由於嚴謹的Edge AI應用，將回歸至終端的AI PC，藉以落實分散AI伺服器的工作量能，並且擴大個人化AI應用的可能。據此，以微軟（Microsoft）要求的40 TOPS為AI PC算力基礎的新品，可望於2024下半年陸續出貨，待CPU產業龍頭英特爾（Intel）於2024年終推出Lunar Lake後，2025年才可望見證更快速的成長。

從作業系統來看，Windows 11將Copilot融入系統當中，可視為系統原生AI應用的起始點。Copilot將有助於提升整理、歸納、總結或草擬等工作，讓使用者專注於創造性的工作。相對於ChatGPT打開大眾對AI應用的認知，Copilot則是提供專業用戶更多實質有感的效率提升。根據微軟公布的《工作趨勢指數年度報告（2023 Work Trend Index：Annual Report）》顯示，已導入Copilot的企業反饋意見，約有70％使用者工作效率提升，77％認為一旦嘗試過Copilot便會持續使用。

依據市場統計，Windows系統仍以市占率高達67.46％的Windows 10為主流；Windows 11僅有26.52％。微軟預計於2025年10月14日停止支援Windows 10系統，將逐步推升Windows 11的市占率，並隨著硬體的迭代與系統需求，推動AI PC成長。

換言之，為數眾多的Windows 10系統使用者皆可視為AI PC之潛在用戶，但受限於作業系統、使用需求與價格，消費市場尚未產生強烈需求。此外，由於AI並非破壞式創新產品，而是循序漸進的發展路徑，故AI PC仍有待軟體應用發展，推動使用習慣轉變，故預期2024年AI PC應是以軟體應用為主要發展方向。

■硬體架構定義AI PC，NPU成為必要條件

從硬體架構的發展脈絡來看，過去PC產品以CPU+GPU為主流，且以x86架構為主，並由微軟與英特爾形成Wintel生態系。儘管x86架構為長期主流，但隨著基於RISC的Arm架構效能提高，同時兼具低功耗、晶片體積小，成本較低的發展趨勢。

基於微軟在PC市場中的關鍵地位，以及系統軟體的需求，使處理器中NPU成為必要。微軟亦持續強化對Arm架構設備的Windows作業系統支援，強化系統於Arm架構的軟體相容性，透過降低記憶體與I/O的消耗，並優化使用者體驗，推動Windows on Arm的發展。

目前市面已公布名為AI PC之產品如超微（AMD）、英特爾、高通（Qualcomm），抑或蘋果（Apple）處理器上皆以「CPU+GPU+NPU」為架構，全面進入「混合架構設計」時代。儘管蘋果最新MacBook並未稱自家產品為AI PC，但基於M3的架構與效能，已能夠滿足AI運算所需。

■產品內建AI功能，筆電品牌廠軟硬體齊到位

AI應用並非完全創新，2023年以前有些產品已有AI應用，並以優化工作效能、電池效率、降低能耗等，讓硬體達到最佳運行狀態。隨著硬體架構轉變，NPU能協助平衡CPU和GPU的運算壓力，也讓PC能實現更多AI應用。

而隨著英特爾公布Meteor Lake系列處理器後，多家廠商公布搭載Meteor Lake處理器的產品，並透過軟體中的AI功能來示範應用，且品牌廠各自另有內建的AI功能。如宏碁Acer PurifiedView、Acer AlterView、Acer PurifiedVoice，提供優化畫面、音訊與生成圖像等AI功能；戴爾Dell Optimizer可透過機器學習掌握用戶的使用習慣，例如充電、電池效能、螢幕亮度等；HP則預計於新產品中搭載自家軟體平台Z by HP AI Studio，以協助簡化用戶客製化個人AI項目。

不過，因AI PC屬於新興細分市場，加上應用軟體仍待發展，定價也較高，TrendForce預期應是以商務機種為優先，也因此廠商會針對商務應用為產品特色。例如聯想於2023年12月公布ThinkPad X1 Carbon AI，為首款搭載Meteor Lake處理器的旗艦商務機，提出知識管理、內容創作、辦公服務與設備管理共四大通用辦公場景，並強調專業文字、影音、圖像創作、編輯與編程應用。