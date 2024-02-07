關注你的用戶 而不是你的對手

沈立平／創投公會會員、益鼎創投業務協理

創業應聚焦在客戶和真實需要被解決的問題，而非過度關注競爭者。我們可從Meta（臉書）推出的社交軟體Threads暴起暴落的過程得到驗證。

當2023年7月5日Threads開放下載，7月11日Meta創辦人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）就宣布Threads註冊使用者數突破1億，成為有史以來成長速度最快的社交平台，主要社交平台Ｘ（前身為Twitter，推特）、FB、IG、Tiktok、ChatGPT分別花了77個月、54個月、28個月、8個月、2個月突破1億註冊用戶，而Threads只花了五天！但是到了7月底Threads活躍用戶數暴跌了超過80％！Threads暴漲暴跌，主要可歸因於過度競爭意識，只關心對手怎麼做，而忽視從用戶需求出發，即便趕了一時的風潮，但最終損害產品競爭力。

■Threads以取代Twitter 為目標，競爭意識過強

Meta組建Threads團隊的第一天起，只有一個清晰目標，取代Ｘ平台。根據這個目標，Threads團隊主要做兩件事。第一，功能介面上，只做少量創新，其餘全仿照Ｘ平台。第二，研發策略上，拚命趕時間。Threads目標不是做好用的社交軟體，而是取代Ｘ，產品只要不比Twitter差就行。因此，很多相對實用的功能，例如搜索、熱門排行、只看關注的人，這些社交應用的關鍵功能都沒有做。Threads團隊一直等Ｘ平台出問題，好伺機推出。7月初，Ｘ平台老闆馬斯克（Elon Musk）突然宣布，普通Ｘ平台使用者，一天只能檢視幾百條推文，引發用戶激烈反彈。Threads團隊就趕緊把應用上線，還來不及做的功能，乾脆直接放棄，這也導致Threads很多功能並不完備，等使用者過了新鮮，發現產品不耐用，自然也就離開了。

Threads爆紅是一場對Ｘ平台的閃電戰。它並不是完全從使用者出發做設計，而是被競爭對手牽著走，這也導致Threads在爆紅之後迅速冷卻。所有經得住考驗的產品，出發點只有一個，就是滿足客戶需求。

創業的焦點不是現存的競爭者，而是你要解決什麼問題，馬斯克打造特斯拉（Tesla），就不是聚焦在豐田（TOYOTA）和福斯（VW）上，當傳統車廠對電動車興趣缺缺時，馬斯克選擇設計打造全新的電動車架構，重組供應鏈，甚至商業思維上也完全跳脫傳統車廠的訂價及銷售模式，例如不定期會漲價或降價，十多年跌跌撞撞過去，歷經多次的破產危機，如今的特斯拉，市值一度超過8,000億美元，比全球主要車廠加總還大。

■馬斯克、貝佐斯不管對手 只管創新與客戶

如果馬斯克只聚焦在對手身上，希望超過對手，那很可能打造出一台更快的豐田汽車。如果馬斯克將人類移民火星的夢想，聚焦在對手如波音（Boeing）等傳統航太公司，那一樣很難打造出全新架構的火箭，當馬斯克選擇重新設計火箭，世界迎來了SpaceX，並開展後續Starlink等計畫，SpaceX因此成為人類航太史上第一家送人上太空的民營公司，重新開啟人類航太的新紀元。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也強調以客戶為中心的經營理念，這個理念蘊含了一個道理，「很多時候我們要把注意力放在正確的地方，而不要被不重要的東西分心。例如，不要太關注競爭對手。」貝佐斯說：「不要管你的競爭對手在做什麼，因為他們又不給你錢。」關注對手你或許能做到第一，但關注客戶你則有機會做到唯一。如果貝佐斯天天盯著其他電商幹什麼，就不可能發展出AWS這項業務﹔如果他只關注沃爾瑪（Walmart）或Target，那也就不會有Alexa或Echo智慧音箱等產品。

所以，你的創業焦點，不是死盯著現存競爭對手，而是應該更關注客戶、更著重在你要解決的問題上。新創小公司很難在現有的激烈競爭上，用原有的商業思維，去超車已存在的巨頭，新創小公司必須用未來的眼光去解決現在的問題，這取決你解析問題本質是否夠深入、是否深刻挖掘客戶潛在需求、是否有全新思維去改變現況、是否能跳上幾個層次去看事情、是否可以看得夠長遠。

最終你會發現，如果你真的想做一些獨特的事情，那麼就仔細地了解客戶和需求，更真實地面對自我。競爭其實沒那麼重要，懂得自己在做什麼，解決誰的迫切問題，才是最終能勝出的關鍵。