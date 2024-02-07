主要國家降息循環 瑞士可望開第一槍

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美元兌瑞郎月線圖

楊傲正／FXTM富拓首席中文市場分析師

年初是回顧和展望全年的最好時機。2023全年計，瑞士法郎是G10貨幣（全球交易量最大的十大貨幣）表現最佳的貨幣。2024年開年以來，瑞郎兌美元升值9.87％，也就是美元兌瑞郎明顯下行，並形成一浪低於一浪的局面，一般從技術面來說，趨勢理應延續多於改變。

另一方面，素有避險貨幣之稱的日圓，繼2022年後再一次淪為輸家，貶值超過7％，以買強賣弱的原則看，瑞郎兌日圓成為了2023年主要貨幣交易配對中，趨勢最猛的一對，從140水平一路狂奔至170大關附近，漲幅達18％，在主要貨幣交易配對中非常罕見。瑞郎今年的走勢能否延續呢？

■瑞士經濟始料未及的走弱

貨幣的強弱一直都是進出口和通膨的關鍵所在，從上述的貨幣強弱大致便可推斷，2023年日本進口物價通膨高，而瑞士的通膨則較弱。

實際上，瑞士的經濟和通膨在2023年經歷了由高至低走的局面。2023年開年之初，瑞士央行曾一度干預匯市，支持瑞郎升值以抗通膨，其時通膨率高達3.3％至3.4％，但尷尬的是，最終2023年的通膨率預期2.1％，僅比2％目標區間多了些，11月公布最新的通膨率更只有1.4％。瑞士經濟成長率在2022年達2.1％，到了2023年預估卻只有1％，2024年的成長率更可將創四年新低。

這使得瑞郎升值抗通膨的不但達成目標，美元兌瑞郎匯率更創下了12年新高，並刷新2015年1月以來的最低點。當時，也就是2015年1月，瑞郎與歐元脫鉤引發的「黑天鵝」事件，導致瑞郎匯率暴升的高點。

瑞士經濟和通膨由高走低，與全球經濟大環境息息相關，尤其瑞士最大的貿易夥伴的德國和中國，2023年經濟表現都欠佳，2024年全球經濟不確定性依然很大。瑞士央行於2023年12月時的利率決議預期，2023年全年通膨達2.1％，2024年則可望降至1.9％，低於政策目標的2％，2025年為1.6％，低於2023年9月時的預測，當時預期三年的通膨為2.2％、2.2％、1.9％。

■瑞士央行干預匯市毫不手軟

與日本央行不一樣的是，瑞士央行一直以手段快狠準見稱。干預匯市並非說說而已，是明確的央行政策手段。2023年12月的利率決議，瑞士央行維持自6月以來的1.75％利率，但已明確指出隨時會干預匯市、壓抑瑞郎。因此，瑞士央行極可能在降息前，便出手干預市場，畢竟目前美元兌瑞郎和歐元兌瑞郎，都到達了2015年「黑天鵝」事件的阻力區附近，使得瑞郎不太可能再進一步升值。

而除了出手干預，目前市場預期瑞士央行將在2024年6月開始降息，9月再度降息，全年降息兩次。相較之下，美國聯準會和歐洲央行在上半年就開始降息機會不大，反倒是全年只有四次決議的瑞士央行，3月降息太早，9月又太遲，才推測6月是合適的降息時間。如此一來，瑞士央行成為首家降息的主要央行機會便極大了。

究竟瑞郎2024年是否會反方向明顯貶值呢？0.87水平能否突破將是關鍵之一。