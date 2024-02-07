年初一搶福袋 儀式感優於價值

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每年農曆春節無論是百貨、超商、超市量販、甚或各大品牌福袋總會吸引賭性堅強的消費者搶購「試手氣」，不管是300元有找，還是1,000元福袋，重點是要抽到汽車大獎，但偶爾也會出現福袋內容物「不符合期待」而遭撻伐。零售業認為，近年來抱怨福袋內容物的消費者已經不多，大年初一買福袋反而成了過年儀式感，也讓這項在台超過30年的春節活動歷久不衰。

福袋起源於日本百貨公司於新年時的一种銷售方法，商家將多件商品裝入布袋或紙盒中進行銷售，對於消費者而言，福袋相當於商場打折優惠，而且在購買時對於福袋內容品的期待感甚具吸引力。

台灣則在SOGO、新光三越等日系百貨帶動下，春節福袋每每成為大年初一消費者徹夜排隊搶購的過年儀式，且此風潮更延伸至超商、超市、量販，以及各大服飾、咖啡與生活專賣店品牌，像同樣來自日本的muji無印良品就引進日本過年福罐，UNIQLO也延續福袋銷售。台灣獨有銷售手法還有搭配抽獎，百貨業者在籌備福袋的前半年就會找汽車業者合作，近年來，汽車業者合作愈來愈少，流通業者甚至會自掏腰包買車來抽以刺激購買福袋動機。

不過，隨著零售數位化，近五、六年來百貨公司在大年初一已少見徹夜排隊搶買福袋的人潮，主要是開放線上預購，大年初一到店拿福袋，還是可將客人從線上導入，也因為開放線上預購，所以每年線上買福袋試手氣的年輕人也不少，目前大年初一實體大排長龍要買福袋的盛況大概只有在全台全聯門市可見，全聯今年線上線下都有賣，而且不僅止福袋，近年還增加福箱、福鍋等任君選購，且愈貴愈早賣完。