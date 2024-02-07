美大選、通膨 牽動全球市場

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川普

據華爾街券商摩根大通（JPMorgan）6日發布的最新調查，受調交易員認為，通膨與美國總統大選是牽動今年全球市場走勢的兩大關鍵因素。而交易員對流動性的關注升高，並在意流動性來源是否可靠。

調查顯示，27％受訪交易員表示，對市場衝擊最大的仍是通膨，20％受訪者則指向11月的美國大選。

投資人對通膨降溫促成央行今年大動作降息的期待，帶動去年底股債的漲勢，但美國1月非農就業報告意外強勁，市場的降息預期轉趨保守，掀起美國公債自去年9月來最大拋售潮。

此外，美國前總統川普贏得新罕布夏州黨內初選，代表共和黨與現任總統拜登二度對決的機率高。隨著美國總統大選逼近，金融市場料波動加劇。

摩根大通指出，去年衰退疑慮位列影響市場的首要因素，由於經濟成長超出預期，今年僅18％受訪者指其為衝擊市場主因，排名掉到第三。歐洲俄烏戰爭、中東以哈衝突等地緣政治風險排第四，有14％受訪者表示對市場威脅最大。

28％受訪交易員預期，市場波動仍是交易的頭號挑戰，但持此觀點受訪者的占比，與去年相比減少18個百分點。

24％受訪者認為，市場交易最大挑戰在流動性的可取得性（liquidity availability），比例高於去年的22％。

摩通數位市場全球主管Eddie Wen指出，今年投資人多聚焦總體經濟及風險事件，尤其關注美國月度就業和通膨數據，可能引發市場短期震盪。

摩根大通宏觀電子交易全球主管恩澤魯（Chi Nzelu）表示，在某些情況下，交易員傾向將流動性提供者，濃縮為值得信賴的少數幾家，以備市場動盪出現爆量交易所需。

這位摩通主管受訪時指出，投資人對今年又將迎來市場震盪有心理準備，對此客戶關心的還是誰最可靠，有哪些平台可用。

至於對未來電子交易影響最大的科技，受調交易員仍點名人工智慧（AI）與機器學習，勝過應用程式介面（API）及區塊鏈。