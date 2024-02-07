任天堂 上季營業利益 優預期

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受惠於《超級瑪利歐兄弟電影版》大賣，日本電子遊戲製造商任天堂不僅發布比市場預期強勁的上季業績，還調高本會計年度（到3月為止）的財測與Switch軟硬體的銷售預估。

任天堂表示，到去年12月底的上季銷售額年減6％到5,986億日圓，淨利增加18％至1,367億日圓，兩者均擊敗市場預期。它還預期本會計年度淨利將攀升1.7％到4,400億日圓、先前預估為下滑3％；銷售額料增1.8％到1.63兆日圓，前估則為減少1.4％。

另外在Switch遊戲機硬體方面，它將本年度銷售估值從先前的1,500萬台調高到1,550萬台，至於遊戲軟體從1.85億套上調到1.9億套。

歸功於《超級瑪利歐兄弟電影版》去年進軍電影、在票房上取得佳績，以及《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲的買氣持續不墜，使得問市將近7年的Switch商品生命得以延續，比多數競爭對手還久。

任天堂表示，去年10月推出的《超級瑪利歐兄弟驚奇》遊戲具有「好的開始」，累計迄今已賣出1,196萬套。

目前該業者還將趁勝追擊，計畫今年首季將推出以《超級瑪利歐》其他角色為主的新遊戲。

雖然任天堂6日股價收低0.46％，但今年以來該股價飆漲約16％，除了受日本股市大漲有關，此外投資者預期任天堂很快將發布新一代遊戲機，也對拉抬股價帶來一定助力。

面對Sony的PS5用戶不斷擴增與微軟對雲端遊戲的積極推動，眾所矚目的Switch新一代機型何時推出，任天堂到今日還是守口如瓶。不過有媒體報導，任天堂的下一代遊戲主機可能將在今年下半年上市，雖然將持續延用LCD螢幕，但據了解螢幕大小將比目前Switch大15％。