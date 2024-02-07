預告降息 澳央立場轉向中立

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澳洲央行6日召開決策會議，決議利率維持不變，此結果與市場預期相符。該行警告，眼見通膨仍然太高，不排除未來進一步升息的可能，但也調降經濟成長與通膨預測，顯示政策立場更向中立靠攏，並為降息預先鋪路的味道。

澳央提及不排除再升息的可能，帶動澳元走升，盤中最高來到0.6504美元，上漲0.3％。

澳洲央行將利率維持在4.35％的12年高點。上一次升息是去年11月，當時利率調升1碼。由於去年第四季通膨比預期更加趨緩，使得市場人士原本即預料此次利率將按兵不動。

此外，澳洲央行調降通膨預測，暗示該央行不急於降息。澳央行發表季度貨幣政策聲明，內容提及通膨預測在6月以前降至3.3％，在2025年底返回到2～3％的目標區間，在2026年達到中值2.5％。

至於經濟預測，該央行預料2024年國內生產毛額（GDP）成長率由先前預估的2.0％下修至1.8％。今年6月時成長率約1.3％，2026年中時回升至2.4％。

此外，澳央預估失業率將從目前的3.9％上揚至2025年中的4.4％。

澳央總裁布洛克（Michele Bullock）在會後記者會上表示，「在通膨發展上已出現降溫的好兆頭，但我們仍需保持高度警戒。」

經濟學家指出，澳央的貨幣政策立場明顯轉鴿，不過離降息仍還有一段距離，比較可能的發展是澳央在降息方面將會落後美國與歐洲等主要先進國家央行。

高盛首席經濟學家包克（Andrew Boak）表示，「澳央向市場透露其緊縮立場已明顯軟化，同時也暗示短期內不會看到寬鬆循環。」