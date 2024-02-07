油電車立功 豐田財測財報亮眼

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豐田汽車（Toyota Motor）6日公布財報，拜油電車銷售增長以及日圓走貶所賜，本財年第三季（10到12月）業績亮眼，並且將全年營運獲利預估調升將近9％，全年淨利預料也將締造新猷。

受此激勵，豐田6日股價由黑翻紅，終場大漲4.78％至3,135日圓的新高。

豐田將本財年（去年4月初到今年3月底）的營運獲利由先前估的4.5兆日圓調高至4.9兆日圓（約329.9億美元），較前一年成長79.8％，其中匯率影響約占2,350億日圓。

至於年度淨利，這家日本汽車巨擘預期成長83.6％至4.5兆日圓，可望寫下新高紀錄，超越先前估的3.95兆日圓。全年營收預測值也由43兆日圓調升至43.5兆日圓，也將刷新歷來高點。

豐田調升全年獲利預測，與近期多家對手的低迷前景形成對比。一些車廠先前指出，受累於高利率與電動車需求減緩，預料銷售成長將放緩，並且宣布降低今年產量。

受到油電混合車需求旺盛帶動，豐田上季（截至去年12月31日止的3個月）營運獲利總計1.68兆日圓，比前一年同期大增75.7％，超越市場分析師平均預估的1.3兆日圓，該季淨利3.94兆日圓，年增107.9％，營收勁揚23％至12.041兆日圓，其中北美和歐洲銷售皆增長。

去年豐田銷售合計逾1,120萬輛車，創歷史新高，連續4年蟬聯全球最暢銷車廠的大位。

儘管豐田在電動車領域落後對手，但主推的油電混合車需求暢旺。2023年混合車約占豐田與旗下豪華車品牌Lexus車輛銷售的三分之一。

然而，豐田下修本財年的汽車銷售預估至950萬輛，比先前估計少了大約15萬輛，整個集團銷量預測從1,138萬輛下調到1,123萬輛，主要歸咎於旗下大發汽車（Daihatsu）、豐田自動織機（Toyota Industries）相繼傳出測試造假醜聞、全面停產相關車型所致。