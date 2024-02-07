AI助攻 Palantir業績報喜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Palantir今年股價走勢

數據分析公司Palantir於5日美股盤後公布去年第四季業績，拜人工智慧（AI）熱潮所賜，該季營收優於市場預期，並首度實現全年獲利，且今年全年財測也沒令投資人失望，帶動股價狂飆。

6日早盤Palantir股價暴漲20％，報20.50美元。在生成式AI浪潮推動下，Palantir去年股價躥揚167％，但今年截至5日收盤，股價累跌2.6％。

Palantir上季營收年增20％，由前一年同期的5.09億美元攀升至6.08億美元，優於分析師預期的6.02億美元。

上季淨利達9,340萬美元，每股盈餘4美分，為連續第五季呈報獲利。調整後每股盈餘為8美分，符合市場預期。去年全年淨利達2.1億美元，首次實現全年獲利。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）在致股東函表示，公司未曾出現如此大的擴張和成長步伐，特別是在美國大型語言模型需求持續保持強勁之下。業績反映公司的軟體產品實力，以及各行各業對AI平台的需求攀升。

卡普強調，Palantir致力打造不管在任何宏觀經濟環境，都能成長茁壯的業務。

Palantir上季政府部門營收年增11％，至3.24億美元，不如市場預估3.33億美元，不過企業部門營收年增32％，至2.84億美元，超越分析師預估2.71億美元。

Palantir表示，上季美國企業收入年增70％，美國企業戶增加55％，由143名增加至221名。

Palantir打算利用企業市場的新客戶，例如保健產業，來抵消政府市場成長減速。此外，利用生成式AI工具來升級產品。

展望未來，Palantir預期今年第一季營收約在6.12億至6.16億美元之間，全年營收預估介於26.5億至26.7億美元，相較於市場預期的首季6.17億美元和全年26.6億美元。

Palantir預期今年美國企業營收至少年增40％，金額將逾6.4億美元，大幅優於市場預期。