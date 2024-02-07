英飛凌 調降全年銷售預估

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近期電子產品晶片需求下滑，德國車用晶片廠商英飛凌（Infineon）調降今年銷售預估，較2023財年減少約2％。

英飛凌6日表示，截至9月底的2024財年全年營收160億歐元，較2023年下降約2％。毛利率預計落在20％～25％之間，前一年則為27％。該公司先前估計營收約170億歐元、毛利率約24％。

由於個人電子產品之晶片需求下降，如電腦、智慧型手機和其他消費性設備中，半導體需求出現連續數月疲軟。相比之下，汽車產業成為半導體的救命索，因為相關製造商為了推動電動車，積極尋求更小、更節能的晶片。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示，在消費、通訊、運算和物聯網（IoT）應用等領域，該公司預計直到今年下半年需求才會出現明顯復甦。

其他同行持類似看法，意法半導體（ST）日前曾表示，汽車需求穩定，但工業需求惡化，個人電子產品沒有顯著改善，財測不如預期的德儀（Texas Instruments），其執行長則直言工業需求更加疲弱。

另外，匯率調整也影響業績表現，目前匯率為假設歐元兌美元為1.10美元，先前預測時設定在1.05美元。

英飛凌截至12月底上季營收為37億歐元，低於自家及市場預期，且較去年同期的39.5億歐元下滑。此外，淨利從7.28億歐元縮水至5.87億歐元，毛利率為22.4％，略高於預期。

汽車部門銷售額20.9億歐元，年增11％，然而電源和感測器系統部門年減27％至7.65億歐元。

英飛凌預計截至3月的本季營收約為36億歐元，毛利率約為18％。