提升減肥藥Wegovy產能 諾和諾德165億美元 收購Catalent

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丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）母公司5日宣布，以165億美元現金加債務收購外包製藥商Catalent，提高旗下減肥神藥Wegovy的產能。

諾和控股（Novo Holdings）以每股63.5美元的現金，收購Catalent所有流通在外股票，與Catalent最近交易價相比溢價16.5％。諾和控股還承接Catalent的債務，交易總值因而達165億美元，內含全現金收購價115億美元。

交易完成後，諾和控股會將Catalent在義大利阿納尼、比利時布魯塞爾、美國印第安那州布盧明頓的3座填充廠，以110億美元出售給諾和諾德。諾和控股握有諾和諾德76.9％的表決權股。

該收購協議預計2024年底完成，諾和諾德看好2026年開始提升填充能力。

母公司諾和控股執行長庫塔伊（Kasim Kutay）指出，收購Catalent是該公司支持諾和諾德的核心策略，藉此擴充諾和諾德的填充完成（fill-finish）製程能力，以迎合當紅減肥藥Wegovy的旺盛需求。

Catalent在比利時和美國的工廠，老早為減肥藥Wegovy進行填充作業，但總是因幫其他製藥業者代工被迫中斷。摩根大通分析師報告指出，收購Catalent有助諾和諾德以驚人速度提高Wegovy產能。

Thornburg Investment Management投資組合經理安德森（Nicholas Anderson）表示，強化對供應鏈的控制，諾和諾德可避免生產品質出包。Catalent的比利時廠在2021年和2022年，屢傳觸犯美國無菌安全規定。

據熟悉內情人士透露，諾和控股收購Catalent不會有反壟斷問題，因為Catalent旗下的50座工廠，諾和諾德只買其中3座，在美國的僅有一座。

Catalent與激進股東Elliott Investment Management達成和解後，去年8月展開承諾的戰略檢討，包括出售Catalent的選項，此後這家製藥外包商始終是私募股權公司以及戰略性買家收購目標。