今年第一季獲利將優於預期 恩智浦去年Q4營運超標

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荷商恩智浦半導體（NXP Semiconductors）在其主力業務車用晶片需求強勁的拉抬下，去年第四季營收獲利超標，且今年第一季獲利估將優於預期，6日美股開盤開高勁漲3％。

恩智浦5日公布最新業績，2023年全年營收達132.8億美元，較前年132億美元成長1％。通用會計準則（GAAP）下，營業利益率為27.6％，調整後每股盈餘10.70元。

截至去年12月31日第四季，該公司獲利經調整每股3.71美元，意外增加1.92％，優於分析師預估的3.64美元。營收部分成長3％達34.2億美元，高於預期的34億美元。

其中汽車消費者部門營收年成長5％，達19億美元，占恩智浦去年整體營收56％。標普全球（S＆P Global）報告指出，去年全球輕型車產量增長9％，恢復疫情前水準，而去年美國車市成長也是2019年來最佳。

恩智浦在第四季持續進行資本回饋股東，總金額達6.95億美元。其中，包含2.61億美元現金股利，以及回購4.34億美元普通股，在該季調整後自由現金流9.62億美元中占比約72％。

財測部分根據倫敦證交所集團（LSEG）資料，恩智浦預估今年第一季調整後每股盈餘落在2.97和3.38美元之間，區間中值高於分析師平均預估的3.15美元。

然而恩智浦第一季營收的預估中值31.3億美元，不及預期31.6億美元，主要看衰電動車部分及中國消費電子市場。總裁暨執行長Kurt Sievers表示：「我們正管理可控因素，以實現軟著陸，尤其是限制向客戶過度出貨。」