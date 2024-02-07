中芯去年淨利腰斬 今年再砍

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中芯國際2023年業績

大陸晶圓加工龍頭中芯國際6日公布第四季財報，該季收入雖優於預期，但毛利率腰斬，使去年淨利潤銳減50％不到10億美元。中芯更預警，今年首季毛利率再大幅下修至10％上下，下限值僅有個位數。

中芯國際港股5日跌出14港幣關卡創2020年4月以來新低價位，6日在陸港股市大幅反彈的帶動下，當天開高走高，收盤漲8.64％報15.34港幣，中芯A股日內同樣不斷攀升收盤漲4.65％。

中芯國際在6日晚公布去年第四季業績，期間收入年增3.5％逾16.78億美元，為去年收入年增率唯一正成長的季度。淨利潤年減54.7％近1.75億美元。毛利率16.4％較上年同期幾乎腰斬，且較前三季有相當程度下滑，處於全年低點。

2023全年，中芯國際收入年減逾13％至63億美元，淨利潤年減50.4％至9億美元，毛利率約砍半至19.3％。對於淨利衰退，中芯表示，因去年行業不景氣、市場需求疲軟、行業庫存高且同業競爭激烈等，導致集團產能利用率降低、晶圓銷售數量減少。另外，集團在財報期間還處於高投入期，折舊較前年增加。

中芯去年收入規模逐季走揚，第四季收入季增3.6％，表現優於此前預期的季增1％～3％。展望今年首季，中芯預估，銷售收入季增0％～2％，按上限計算，中芯首季收入可逾17億美元，年增幅17％。

對首季毛利率指引，中芯僅給出9％～11％的區間，意謂較去年第四季16.4％低點還要降低約33％～45％。中芯還預計，無重大變化前提下，今年銷售收入增幅不低於可比同業的平均值，較上年呈現中個位數增長。資本開支規模與去年相比大致持平。

毛利率指引大幅下修的狀況讓外界關注中芯國際布局。英國金融時報報導，中芯國際正加大與華為的合作，在上海設立新的產線，專門替華為生產未來旗艦手機的晶片，產線劍指5奈米製程。但知情人士表示，中芯代工5奈米和7奈米製程價格，較台積電高出40％～50％，良率也不到台積電的33％。

中芯與華為承擔大陸科技突破的責任，外界關注這份責任會否導致公司財務進一步受影響。不過企業也懂得為自身業績部署，如華為日前傳出，在AI計算需求量大的背景下，將把主要資源轉移至生產AI晶片，放慢新手機的生產速度。