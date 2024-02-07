華為分紅計畫出爐 14萬員工受惠

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華為2023年度分紅計畫出爐，雖然每股分紅力度有下滑，但依然將豪擲近人民幣（下同）771億元分紅，預計有超過14萬名員工受惠，平均每人可獲得約54萬元。

南方Plus報導，華為透過內部董祕1號文件正式宣布，2023年度ESOP（員工持股計畫），每股分紅1.5元較過往數年有所下降，每股價格為7.85元自2017年以來就維持不變。由此計算分紅報酬率為19.1％，稅後為15.3％。

報導指出，華為目前總股本約為513.9億股，代表此次分紅要向員工支付共770.85億元。而截至2022年底，華為員工持股計畫參與人數為142,315人，均為華為在職員工或退休保留人員，上述人員將會參與此次員工持股分紅，770.85億元將分配給這14萬多人，平均每人可獲得約54.17萬元。

報導表示，華為員工在入職一到三年後，可視業績情況發放虛擬股票，通常在5萬股至10萬股。此前華為創辦人任正非曾表示，科技企業有繼承性，所以用股份的方式回報員工昨天的勞動。

華為2023年度分紅計畫總規模較2022年擴大約50億元。在2022年度，華為向股東分配股利約719.55億元，規模較2021年擴大約105.51億元，整體相當14萬名員工人均分配到50萬元。

當前華為雖然分紅總規模增加，但每股分紅力度不如以往。2022年度華為每股分紅1.61元，分紅後每股價值7.85元保持不變。2021年度華為每股分紅1.58元，股價同樣維持7.85元。2020年度每股分紅力度更達1.86元。

對比華為過去的股價與分紅，2010年度力度最大，當時在股價5.42元時就每股分紅2.98元，隨後一直至2019年每股分紅才又突破2元至2.11元。