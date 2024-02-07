為葉倫訪中鋪路 中美經濟工作組北京首會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中美經貿對話機制首次實體會議情況

中美經濟工作組5～6日首度在北京舉行實體會談，以促進雙邊經貿對話，尋求為美國財長葉倫（Janet Yellen）預計訪中行程鋪路。這是中美經濟工作組舉行的第三次會議，美方聚焦中國電動車等補貼問題，並就非市場經濟做法和工業產能過剩等，展開討論。

葉倫2023年7月訪中成果之一，就是使美中雙邊同意設立經濟工作組和金融工作組，促進兩國藉由對話機制交流的同時，力求管控分歧並創造合作空間。美國之音引述美國財政部官員5日表示，美國副財長夏包（Jay Shambaugh）率領5人代表團赴北京，舉行中美經濟工作組會議。

美方官員透露，雙邊官員計劃討論兩國的宏觀經濟前景、在債務和氣候變遷問題上進行多邊協調的機會，以及兩國的投資審查制度。美方緊盯中國非市場經濟行動以及產能過剩問題，擬對此進行坦率的對話，還包括財政和貨幣政策與全球經濟面臨的風險等宏觀議題。

葉倫此前曾表示，了解中國的經濟及相關政策對美國和世界的影響，特別是中國的債務問題和房地產市場情勢，是美國今年對中經濟政策的一大重點。

合作方面，繼中美禁毒工作組日前在北京舉行首次實體會議，美方最新指出，中美經濟工作組就主權債務議題，探索在債務和氣候問題交叉領域與中方展開合作的機會，本次會議重點還將為葉倫訪中計畫進一步鋪路。

據紐約時報報導，中國是全球最大債權國之一，持續面臨國際壓力要求其讓步，以推動全球努力重組貧窮國家所欠的數千億美元債務。

對於葉倫此前指出，計畫於2024年上半年再度訪問中國，美國官員雖未直接證實，但這次會議是在葉倫計劃今年再訪中國之前舉行的。此外，美國財政部負責金融犯罪執法的主管加奇（Andrea Gacki）近日先前往香港再轉赴北京，訪港期間就非法融資問題和合規項目，與金融機構進行技術層面的接觸。