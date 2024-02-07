政策加碼 2月MLF、LPR將調降

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中國人民銀行5日降準穩經濟，大陸官媒引述業內人士分析，降準作為重量級貨幣政策工具，具有較強訊號意義，表達出政策加力的趨勢。展望後市，2月中期借貸便利 （MLF）利率、貸款市場報價利率（LPR）進一步下調仍有空間。

經濟參考報6日報導，人行本次降準力度超過市場預期。去年人行兩度降準，幅度都是0.25個百分點，單次釋放人民幣（下同）5,000億元。今年開年，人行一口氣降準0.5個百分點，釋放長期資金1兆元。

國家金融與發展研究室特聘研究員任濤表示，此時降準，可以保持銀行體系流動性合理充裕，為信貸增長提供「糧草彈藥」，平衡資金面的短期波動，暢通政策傳導機制，降低商業銀行負債成本，緩解商業銀行不斷收窄的息差壓力，增強商業銀行信貸投放和服務實體經濟的能力，為商業銀行向實體經濟讓利創造空間。

報導引述專家表示，降準實施後，今年貨幣政策空間充足，2月MLF、LPR仍有調降可能，同時貨幣政策將更能發揮「總量加結構」雙重功能，對實體經濟形成更有力支撐。

平安證券首席經濟學家鍾正生表示，降息存在必要性和施策空間，實施節奏主要將取決於經濟成長動能變化、美國聯準會降息和美元指數的變化。短期看，不排除LPR於2月下修、政策利率3月下修的可能。

上海金融與發展實驗室主任曾剛認為，無論降準或降息，後續都有進一步放鬆的空間，結構性貨幣政策工具也較豐富，可依經濟成長情況、物價運作情況做選擇。

曾剛指出，結構性貨幣政策工具更多是透過再貸款等路徑，引導銀行信貸資金投向需要的領域。

中央金融工作會議強調做好科技金融等五篇大文章，目前人行專門成立信貸市場司，可能會透過信貸政策引導信貸資源更多投向五個重點領域。