Vision Pro 陸最快4月發售

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受國際地緣政治衝突與華為、小米等中國同業的競爭影響，蘋果iPhone當前在中國市場陷入苦戰。但蘋果備受市場期待的首款「空間運算設備」－Vision Pro頭戴裝置，日前在美國正式發售，供應鏈人士透露，Vision Pro最快將於今年4月份、最晚5月在中國市場發售。

綜合陸媒6日報導，供應鏈人士透露，蘋果Vision Pro最快將於4月份在中國區發售，最晚時間不晚於5月。供應鏈人士表示，中國工信部註冊流程已經接近完成，首批在中國銷售的Vision Pro貨源會比較緊張。

報導稱，稍早前，蘋果CEO庫克（Tim Cook）2日到訪美國紐約第五大道Apple Store，當他被問及Vision Pro何時在中國上市時，庫克回應：「不確定具體時間，但是很快了。」

據了解，Vision Pro目前售價為3,499美元，約合人民幣2.5萬元，僅管售價不菲，但也抵不過中國科技愛好者們的熱情，甚至傳出有些人遠渡美國，將Vision Pro「人肉」運戴回國。

報導指出，跟此前蘋果iPhone 15系列手機產品的中國零部件占比偏低不同，蘋果Vision Pro中國供應鏈比例已經大幅提高至60％左右。Vision Pro的硬體成本大概在1,700美元，目前中國供應鏈占比最高的業者是領益智造，單機價值量達到250～300美元左右，獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等。其次是立訊精密，獨家代工組裝，價值量在150～200美元左右。

另一方面，蘋果2月1日美股盤後公布會計年度第一季（2023年10至12月）業績，上季iPhone銷售優於預期，且營收回復成長，終結連續四季萎縮頹勢。不過，大中華區業務持續走疲，且暗示本季營收下滑，顯示蘋果iPhone在中國市場正面臨嚴峻挑戰。