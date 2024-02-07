入股萬達 ADIA跨出第一步

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經營壓力未解，大陸萬達集團旗下的珠海萬達商業管理集團進入調整股權結構工作。市場6日傳出最新消息，阿布達比財富基金ADIA考慮收購萬達商管少數股權，但僅為初步討論階段，且可能從現有股東中收購。

觀點新媒體報導，萬達集團創始人王健林2023年末歷經對賭危機，接連出售旗下萬達廣場，並於12月宣告放棄對萬達商管控制權後，ADIA才開始考慮入股。此前報導指出，珠海萬達商業管理集團第四份招股書，在2023年12月28日狀態更新為「失效」。

報導指出，王健林之所以放棄控股權，是要避免立即向IPO前投資者支付回購款項，因為根據最初協議，若萬達商管不能於去年底成功上市，須向IPO前投資者支付約人民幣（下同）300億元的股權回購款及利息。

消息人士透露，萬達商管已向銀行申請約300億元貸款，作為任何潛在回購的備用現金，而ADIA是否會入股萬達商管，取決於公司能否順利自銀行獲得300億元的融資。

回顧萬達力拚上市的歷程，珠海萬達商管曾於2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日，以及2023年6月28日，四度向港交所遞交上市申請，然而四份招股書均因6月期滿失效。

招股書顯示，截至2022年12月31日，珠海萬達商管管理472個商業廣場，在管建築面積達6,560萬平方公尺。自2020年至2022年，珠海萬達商管的在管商業廣場（不包括停車位）平均出租率為98.6％。截至2022年末，珠海萬達商管有181個儲備項目，包括163個獨立第三方項目。