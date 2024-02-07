房市回暖 百強房企1月買地激增

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大陸房市研究機構中指研究院公布數據顯示，1月大陸百強房企買地總額人民幣（下同）856億元，較上年同期增加44.8％，不過業內人士分析，目前買地較多的是一些地方國企，因此數據增加是不是市場自發行為還未能確定，土地市場修復的持續性仍有待觀察。

第一財經6日報導，房企買地表現在去年12月時就出現一定程度恢復。據中指研究院數據，去年前11月的房企買地額下降約6％，12月百強房企買地額年增約1％，成交約1,500多宗，較之前每月成交600～700宗明顯成長。

克而瑞數據也顯示，1月百強房企的新增土儲貨值、總價以及建面的百強門檻值分別為7.5億元、1.4億元及8.8萬平方公尺，均較上年同期有50％以上漲幅。

中指研究院研究總監劉水表示，1月年增幅表現亮眼的原因有兩點，一是去年1月，土地市場還在執行「兩集中」政策，當時為春節，雙重因素導致去年基數較低。第二是自去年10月以來，多個熱點城市相繼取消土地最高限價等限制政策，帶動重點城市和區域土地熱度的回升。

不過，從買地主體來看，目前地方國企仍是主角。克而瑞數據顯示，1月的買地金額前百名中，城投幾乎占據半壁江山，拿地金額超過民企和央國企，占百強總金額比例接近40％。業內認為，土地市場修復的持續性仍有待觀察。

從銷售表現看，1月百強房商銷售仍在下探，操盤金額2,350.6億元，年減34.2％，月減47.9％，單月業績規模創近年新低。

整體而言，在市場端疲軟、房企資金壓力尚未完全緩解之下，今年土地市場熱度還將延續低位並持續分化，房企關注焦點依然在核心一二線城市的優質地區。國泰君安也預計，在限價基本放開的背景下，地皮的冷熱分化將會進一步加劇，後續優質地皮的競爭將加劇，並帶來溢價率進一步上漲。