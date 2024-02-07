總金額高達12.8億 國泰世華去年阻詐1,802件 奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國泰世華銀行守護民眾資產恪盡心力，持續落實「識詐、阻詐」，去年共阻詐1,802件居同業之冠、總金額達12.8億元，近三年攔詐累計超過20億元。適逢年關將近，迎來金流需求高峰，國泰世華提醒，面對陌生資訊、不明的投資訊息，務必保持「零信任」警覺意識與「一聽、二掛、三查證」習慣，以避免財產蒙受詐騙損失。

國泰世華銀營運長吳建興表示，詐欺防制課題銀行責無旁貸，去年阻詐成績斐然，今年除持續積極培訓行員面對臨櫃異常情境攔阻專業知能、推動行內反詐騙工作小組定期彙報交流外，更將逐步升級可監測異常交易、金流的風險偵測平台「國泰盾2.0」。

除加強原有的消費者模組，更首次新增監測犯罪者模組，透過大數據整合跨場景，包含犯罪準備的約轉設定、登入次數異常、短時間內匯入出大筆金流等連續行為，並運用AI技術識別關鍵偵測指標，針對可疑帳戶的鎖控精準度已達9成，異常帳戶的捕捉數大幅提高300％。

國泰世華今年將持續擴展風控場景，從「事中管控」角度出發，當高風險客戶申辦及設定業務時，即可藉由AI技術模型給予風控評分，提供差異化驗身及服務。也將導入多項科技聯防機制，以常見的偽冒品牌網站手法為例，事前便會針對網站、域名或商標進行監測，如有偽冒事證便啟動下架申請程序；事後若接獲通報疑似遭簡訊或網站詐騙情事，判讀無誤便將立刻通報165及打詐中心完成報案，並藉警政機構通知網路服務供應商(ISP)串聯執行防護機制，去年已成功下架31個偽冒站台。

根據國泰世華調查，約有31％曾遭詐騙民眾，不願意主動分享受騙經驗，主因是「擔憂自己被認為笨或貪心」，另24％民眾認同「認識詐騙樣態」是遏止詐騙行為的關鍵因素，顯見社會仍需持續鼓勵受害者說出自身經歷的詐騙手法，以自身故事作為警示。