元大金1月賺28.3億 近十年新高

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14家上市櫃金控將陸續公布1月自結獲利，元大金控6日打頭陣，公告1月稅後純益達28.3億元，年成長高達203.6％，每股稅後純益（EPS）0.22元，也遠優於去年同期的0.07元，且包括金控、銀行、期貨的稅後純益，均創下近十年同期新高水準。

去年受到匯兌因素干擾，影響多家金控旗下壽險獲利表現，但14家金控去年合計稅後純益3,652億元，年增28.9％，並創史上第三高，且有六家金控創下歷史新高。元大金去年全年稅後純益達265.66億元，EPS為2.09元，在14家金控中，位居第五名。

各金控1月獲利將陸續公布，大部分可能選在農曆年後的15日公告，元大金率先出爐，且獲利開出好彩頭，旗下各子公司業績持續改善，證券、銀行子公司帶頭衝，整體獲利開出紅盤，使得包括金控、銀行、期貨的單月稅後純益，均創下近十年同期新高。

針對各子公司獲利，元大金指出，證券與銀行仍為主要獲利來源，整體1月台股交易熱絡、日均量增加，主力獲利動能，反應在證券業龍頭的元大證券當月稅後純益達13.66億元，年增幅92.4％之多，雖然台股全月小幅下跌40點，元大證單月獲利大增，並優於去年12月。

元大銀行方面，受惠手續費淨收益增加，1月稅後純益達雙位數的10.65億元，年增幅也有89.5％，持續與元大證扮演金控獲利雙引擎。

元大人壽1月獲利也順利轉正，主要受新台幣貶值影響，產生匯兌利益，單月稅後純益1.7億元，較去年同月的稅後虧損4.09億元大幅回升；元大投信1月稅後純益2.66億元、年增34.3％。