公股銀今年海外獲利占比 2成起跳

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公股銀行去年海外獲利成長未如預期，但隨全球經濟復甦，今年大多看好海外獲利占全行比重從2成起跳，合庫銀行更拉高至35％，第一銀行去年海外獲利約占2成，中長期海外獲利佔比更要拉高至45％。

觀察國銀去年海外分行及大陸獲利情形，海外分行獲利從2022年431.3億元成長至2023年540.8億元，年增達25.4％；單看大陸獲利，更從24.2億元成長至53.2億元，年增高達120.1％。

公股銀去年整體海外分行獲利穩健，僅有特定區域因房地產表現不佳衝擊，但整體獲利還算不錯，預計今年成長動能將更加明確，預計海外獲利將持續成長。各公股銀今年訂出獲利占比目標，重點都是要持續成長，並從二成起跳。

一銀統計，去年海外分行及OBU獲利占全行比重約2成，展望今年將持續在既有基礎下，以穩固資產品質為首要考量，強化貸後管理，擴增海外生息資產，持續開拓當地客群，希望朝中長期獲利占全行比重45％目標邁進。

華南銀行去年整體海外分行含OBU獲利占比重逾2成，今年獲利占比以全行獲利逾2成為目標；合庫銀行去年海外分行獲利受衝擊，今年海外單位分行含OBU占全行獲利占比以35％為目標，將持續強化海外成長動能；土地銀行去年海外獲利含OBU占比約為2成，今年以持續成長為目標。