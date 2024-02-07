喜迎金龍 一銀名師春聯限量送

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農曆新年到，為讓民眾除舊布新迎新年，第一銀行文教基金會於2月6日至2月7日舉辦「祥龍獻瑞迎新春揮毫贈春聯」，邀請12位書畫名家於全台10家分行現場揮毫，贈送春聯給前來洽辦事務的民眾，喜迎金龍年。

一銀文教基金會為期2天的揮毫贈春聯，2月6日於總行營業部揭開序幕，2月7日再由中山分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、嘉義分行、台南分行、高雄分行、屏東分行、花蓮分行登場；其中，總行營業部連續2天都有書畫名家現場揮毫贈春聯。

活動首日由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、第一金總經理陳芬蘭、一銀總經理李嘉祥、副總經理蔡淑慧與書畫名家鄭紅雪老師一同舉行開筆儀式，寫下「錢龍耀第一」字句，祝福大家在金龍年事事都第一、好運「龍」總來。

張貼吉祥、喜慶的春聯，是許多人過年時的應景習俗，一銀文教基金會今年邀請楊淑婉老師、郭香玲老師、宋良銘老師，以及黃進益老師等10餘位書畫名家，現場不僅能一睹大師行雲流水、剛柔並濟的揮毫風采，還可把自己喜愛的春聯帶回家。

一銀文教基金會長期對藝文公益推廣不遺餘力，自2002年起，於北、中、南、東等地，共舉辦139場新春揮毫活動，吸引逾1.3萬人次共同參與；另舉辦大型藝文饗宴培育文藝新秀與原住民樂團、打造「第一圓夢舞臺」鼓勵身心障礙者及各領域表演者展現才華與自信，支持藝術與音樂文化產業的傳承。

一銀文教基金會更於去年獲文化部頒發第16屆文馨獎「常設獎─銀獎」，連續三屆獲獎並肯定多年來在本土藝文推展、協助弱勢團體圓夢、贊助各類藝文展演或文創藝術活動等面向皆有傑出表現。

一銀與一銀文教基金會期盼透過揮毫贈春聯活動，讓民眾在多元的迎新春活動中，感受濃濃吉祥味，展現「就在你左右」精神，恭賀社會大眾新的一年，吉祥如意、平安健康。