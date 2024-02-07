富邦金打詐 去年檢舉299件偽冒案

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農曆春節假期亦是詐騙高峰期，富邦金控貼心提醒民眾「三不策略」，「不隨意加入陌生群組」、「不聽信來源不明資訊」、「不使用非官方投資平台」，謹慎防詐，守護財產。富邦金控展現打擊詐欺犯罪的強力態度與決心，自2023年4月起宣布啟動金控暨子公司偽冒案件應變團隊，去年度已主動執行299件偽冒案件的檢舉下架作業（包含釣魚網站、偽冒APP及社群平台偽冒案件），以保護客戶資訊及財產安全，進而帶動社會的正向循環。

富邦金控董事長蔡明興表示，世界經濟論壇（World Economic Forum）《2024年全球風險報告》分析，未來兩年最嚴重的全球風險將是「錯誤訊息和假訊息」（Misinformation and disinfomation），「網路安全」(cyber security)也落在第四大風險，顯示防詐、阻詐已是全球需共同面對的重要課題，富邦金控將從自身做起，採取積極行動守護客戶安全，帶動社會正向循環。

富邦金控將客戶安全視為首要任務，為有效遏阻偽冒案件發生，秉持反詐策略最高原則「客戶零接觸（Zero Touch）偽冒資訊」，於發現偽冒案件第一時間立即進行查處，從源頭阻止詐騙資訊繼續流竄，降低民眾接觸到偽冒案件的可能性，並整合各子公司的資安量能及相互支援的運作優勢，打造偽冒案件應變團隊，透過全球性外部偽冒網站/行動偵測網路輿情系統落實網路巡邏，有效監控、檢測非官方架設之釣魚網站、偽冒APP或社群平台帳號等案件，迅速執行封鎖及關閉，全力防堵非法案件。

內政部警政署統計，2023年1月～10月詐欺犯罪件數高達3萬762件，較前一年同期增加7,000件，其中又以「投資詐欺」增加最多，達3,748件，增幅超過71％。春節期間亦是詐騙高峰期，富邦金控呼籲，民眾可採取「三不策略」，且在官網設立「富邦金融安全專區」，提供多項防詐資訊，提醒民眾慎防可疑資訊，加強識詐與防詐觀念。