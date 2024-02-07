AI伺服器挺 技嘉1月營收攻頂

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技嘉近月來營收

技嘉延續去年下半年起、AI伺服器出貨挹注的強勁動能，今年元月合併營收以翻倍年增105.97％、月增31.79％，站上169.3億元，刷新歷史單月新高紀錄。

技嘉指出，該月營收勁揚主要係受惠AI訂單需求暢旺，及PC產品需求回溫帶動。

展望後市，董事長葉培城日前預期，這一波AI熱潮將為產業持續挹注利多、至少到2026年，在AI伺服器帶動下，技嘉今年伺服器業務成長動能可期，全年營運續看增。

受惠AI題材帶動，技嘉封關前股價連六漲、順利突破300元關卡後，以337元波段高點收紅，市值再度站上2字頭、達2,142億元。

過去兩季受惠AI伺服器出貨帶動，技嘉下半年業績逐季走升、並在第四季以455.3億元寫下單季營收新高，亦推升全年度合併營收以1,368.95億元、年增近28％同步創高。

隨著採用輝達H100系列的高階AI伺服器產品出貨，技嘉整體伺服器業務營收有翻倍的強勁年增長，比重更一舉突破3成。法人估算，技嘉去年度伺服器營收已達上看500億元的高水位，並預期今年在AI伺服器出貨動能續看增下，可望再攀高、挑戰900億元，年增約8成。

葉培城先前預期，今年上半年仍將受AI GPU供貨吃緊影響，致其AI伺服器僅能維持與去年下半年相當的出貨水位，下半年在整體AI需求仍明確下，AI伺服器出貨動能雖不看淡，不過技嘉仍將審慎評估客戶端的預算支出變化，與新舊平台產品訂單配置的趨勢。

除了AI伺服器外，技嘉今年也加速跟上AI PC風潮，於今年的CES上推出旗下全新採用英特爾最新納入NPU（神經網路處理位元）的Intel ore Ultra處理器之AI-ready筆電新品。

另一方面，消費性的主機板、顯示卡業務目前在全球景氣復甦仍緩步下，能見度尚不明確，不過法人則預估，第一季適逢主板傳統小旺季、顯卡亦有輝達以及超微兩大GPU平台的新品推出，再加上AI伺服器產品線有超微AMD MI300系列開始出貨挹注，將為技嘉帶來淡季不淡的營運動能。