台灣大 四度獲CDP最高評比

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世界最大碳揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project,碳揭露專案）「氣候變遷」評比6日公布，台灣大哥大四度獲最高等級「A」級肯定，為台灣電信業最佳。

CDP鼓勵企業制定雄心勃勃的減碳目標，以增強氣候變遷的抵禦能力。

今年全球有21,000家參與評鑑，僅17％企業獲選A級，其中台灣參加企業共408家，18家企業獲得A等第。

在11項評分項目中，台灣大共六項獲得頂級評分，包括目標、範疇一&二排放、範疇三排放、機會揭露、商業策略&財務規劃和情境分析以及減排倡議和低碳產品，另外兩項指標成績躍升，包含機會揭露和價值鏈參與。

台灣大2023年IDC雲端機房再生能源使用率，大幅超標達成原先設定的目標（30％），並可望在2024年實現2030年百分之百使用綠電的承諾，提前六年達標。

台灣大哥大董事長蔡明忠強調，隨著氣候變遷和全球綠電不足的嚴重挑戰，全球急需採用新型態的潔淨能源以彌補缺口。台灣大與富邦金控積極贊助中研院的「淨零科技研發產研合作」計畫，其中，去碳燃氫技術已啟動小規模商轉，成功將天然氣中的甲烷裂解成氫氣，同時產出具有高經濟價值的固態碳，可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業，創造出新的循環經濟模式。

在台灣大與富邦金控的支持下，未來期望能加速去碳燃氫的大型商轉，持續創造兼具環境永續及新經濟價值的能源解決方案。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大營運過程中，嚴格落實減碳，同時支持中研院的新能源開發，擴大綠能投資，加速朝2040年RE100及2050年Net Zero目標邁進。

台灣大整體用電量中，超過9成來自基地台和機房，為有效降低能耗，台灣大運用人工智慧和大數據分析，對各項耗能設備進行監測與分析，並率電信業之先引進諾基亞液冷式基地台設備，驗證顯示最高可減少47％的設備耗電、並降低14度設備溫度。

為提升IDC雲端機房的綠電使用率，台灣大在所有機房裝設LED燈具，2023年，台灣大IDC雲端機房再生能源使用率已經超越了原本設定的目標，可望提前達到RE100。