兩利多激勵 華邦電今年不悲觀

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華邦電近年來獲利

華邦電去年每股虧損0.29元，中止連十年盈餘，並擬不配息。展望全年營運，公司並不悲觀，總經理陳沛銘表示，SLC NAND及利基型DRAM等市場需求逐步好轉，有機會迎來價格回升需求。

華邦電自結財報數字出籠，去年虧損11.46億元，每股稅後虧損0.29元，相較前年3.25元大幅下滑，中止連十年盈餘，華邦電112年度擬不派利，並於5月9日召開股東會。

華邦電為配合營運需求，董事會亦拍板全年資本支出16.16億元，資金來源為自有資金及銀行融資，斥資生產設備、研發設備、資訊系統設備、資本化租賃資產，預計自12月起陸續投資。

華邦電去年第四季因產品組合調整，單季毛利率28％，季減四個百分點；累計去年全年營收750.06億元，年減20.65％；營業毛利223.95億元，年減47.97％，毛利率30％，年減16個百分點；稅後虧損11.46億元，每股虧損0.29元，相較前年每股盈餘3.25元大幅下滑，中止連十年盈餘。華邦電112年度擬不派利，

此外，華邦電擬與辰華電力股份有限公司簽署採購太陽光電合約，本合約期間自生效日起，至電能供應起始日後滿五年之日止，約定購售電量為辰華電力彰濱崙尾東三號電站27MW設備實際產生電量，對華邦電長期營運具有正面影響。

總經理陳沛銘指出，DRAM市場需求逐步改善，由於記憶體大廠正全力搶攻DDR5，利基型DRAM需求不斷升溫，預期今年第一季需求將可望比去年各季都為佳。編碼型儲存快閃記憶體（Code Storage Flash）市場及SLC NAND市場庫存已去化順利，2024～2025年營運都相對樂觀。