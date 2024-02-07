CoWoS助攻 均華連二月營收攀峰

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台積電CoWoS先進封裝產能今年衝倍增，相關設備廠均華去年底出貨明顯加溫，該公司公布今年1月營收為3.31億元，連續第二個月創歷史新高，市場法人看好今年該公司在CoWoS先進封裝設備今年出貨將邁入高峰下，全年營運成長樂觀。

均華1月營收3.31億元，創歷史新高，較上月成長9.12％，也較去年同期大幅成長371.41％，該公司去年全年合併營收11.87億元，雖年減19.88％、仍創歷史第三高，今年營運可望重回成長。

均華去年全年合併營收11.87億元，雖年減19.88％、仍創歷史第三高，且以第四季營收來看，季合併營收4.74億元，季成長逾1倍、年成長也達到47.34％，以單月營收來看，去年12月及今年1月營收連續創歷史新高，主要由於該公司在先進封裝設備的訂單已開始出貨所帶動。

均華主要核心技術為精密取放（Pick and Place），尤其晶片挑揀機（Chip Sorter）在台灣市占率居冠，並同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程。去年以來台積電多次喊出CoWoS先進封裝產能吃緊，近日更釋出2025年仍可能持續擴產的消息。

市場法人也指出，CoWoS相關的設備供貨商大約自去年11月開始出貨，並明顯帶動近二個月營收表現，據了解，均華獲得晶圓代工大客戶70～80台晶片挑揀機訂單，今年營運強勁成長可期，市場預估，今年才是CoWoS相關設備的出貨高峰，預期包括均華等廠商，今年營運將持續受到拉抬。

均華先前也指出，先進封裝市場成長未來前景看好，且對地緣性在地服務的要求高，均華在先進封裝市場的成長拓展可期。隨著高精度黏晶機（Die Bonder）已自去年底起大量出貨，可望帶動今年營運。