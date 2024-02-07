森鉅 擬買創業家兄弟6成股權

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上櫃電商創業家兄弟農曆年後將變天！上櫃公司森鉅6日發布重訊，宣布將透過旗下100％子公司森啟，以每股16.65元的代價，公開收購創業家60％股權，公開收購期間自2月7日至3月27日，預計收購金額約3.48億元，以創業家封關日收盤價19元來看，等於折價12.3％。森鉅表示，透過此次收購，雙方將合作發展數位電商相關業務。

森鉅表示，預定收購數量總計為2,087萬5,703股，占創業家股本之60％，但同時也設定若收購取得869萬8,206股，約占創業家25％股權，即已達最低收購數量，成就公開收購條件。

創業家旗下事業包括生活市集、松果購物，2023年還與饌元公司透過股份交換方式，持有饌元90％股權。森鉅收購創業家股權後，生活市集、松果購物、饌元是否一併成為森鉅旗下事業，創業家兄弟發言系統表示，公司將於農曆年後召開董事會，屆時即可明朗。

創業家近三年營運陷入瓶頸，2021年首度出現虧損，每股稅後純損1.06元，2022年每股純損擴大至3.76元，2023年前三季每股純損2.15元，2023年全年營收13.18億元、年減近44％。

森鉅表示，透過這次公開收購案，森啟可以取得創業家兄弟公司部分股權，借助被收購公司於B2C的電子商務的經驗，讓森鉅由製造業專長的實體經濟汲取數位公司經驗，擴展數位電商相關業務，未來雙方將相互整合運用彼此之產業經驗及資金與人脈等資源，發揮整合效益，提升整體競爭優勢。

這次出面收購創業家的神秘買家森鉅，過去曾因介入光洋科的經營權之爭聞名，於2022年一口氣砸下20億元取得光洋科4萬張私募股，成為最大股東。這次出手收購創業家，森鉅董事長鄭憲得家族仍維持一貫的低調作風，沒有對外多做說明。

根據森鉅官網資料，公司成立於1994年，資本額18.24億元，主要業務是將多種金屬與塑膠芯材結合，提高複合材料應用產品附加價值，廣泛應用在各領域，目前已是重要複合材料製造商之一，涉足領域包括建築、室內裝飾材料產業、貨櫃車體及太陽熱能材料等產業。

森鉅自2003年股票上櫃以來，除於2017年出現虧損外，年年獲利，且自2018年起，每年至少賺進半個股本，2023年前三季每股稅後純益（EPS）更高達8.31元，提前改寫年度獲利新高紀錄。