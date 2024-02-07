雙節同慶 百貨商場餐廳一位難求

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接甲辰龍年到，預期新春連假走春人潮、加上大年初五逢西洋情人節，全台各百貨除推新春活動數百場迎客，餐廳更是一位難求，情人節當天餐廳訂位已9成滿，預期百貨業在春節檔期有望再增1成買氣。

新光三越全台在新春期間不僅有百場活動迎春，北中南計有30家新櫃登場，除卡利HIGH回饋促銷，初一福袋抽大獎外，各店亦有專屬優惠，像是信義新天地與DIAMOND TOWER於年初一到初五消費滿額即可參與刮刮樂，有機會獲10萬點skm points與iPhone手機；信義新天地指出，以往過年期間餐廳美食街人潮不斷，2023年新開咖啡廳可彌補等待時間，目前年節期間餐廳訂位都是9成滿。

坐擁百萬夜景的微風廣場高樓層餐廳，包括微風信義莫爾頓牛排館、饗饗、Sea To Sky、麻辣45，以及微風南山的和牛47、THE UKAI TAIPEI、Smith & Wollensky、MiraWan等熱門約會餐廳訂位也已達9成滿。

統一時代百貨台北店2024年龍年迎神節不僅天數增加，迎神好禮更網羅全台各大廟宇的好物，像是初一前500名入館顧客可獲得松山奉天宮發財金、初二龍寶寶回娘家凡龍年出生者可扣88點兌換200元紅包，初三至初五每日前300名可分別領取滿漢大餐碗麵、茶飲加上烘爐地發財金等。

Global Mall環球購物中心全台八店集結上百家餐廳推春節聚餐優惠，春節期間訂位率已超過8成，情人節更是幾近9成，環球中和店趕在年前開出LOPIA日本肉品超市，估計帶動年節業績至少成長3成。

此外全台outlet商場也是春節走春重鎮，GLORIA OUTLETS華泰名品城春節推出唐人街迎新年，設置一期「大桔大利Garage」、二期「祥龍聚寶發財樹」兩個超限定新春場景，三期更有彰化超人氣秒殺甜點「小熊果子」進駐，大年初一至初三，推出雙龍踩街大遊行，每日並將發放千份開運錢母，預計年節業績仍樂觀雙位數成長。