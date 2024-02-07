裕隆城斥資逾千萬 搶攻春節檔期

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裕隆城2023年9月28日開幕後，已發展成新北新店核心商圈，面對即將迎來的第一個農曆春節檔期，裕隆城展現過年「搶客」企圖心，結合館內誠品生活、威秀影城等，聯合祭出Gogoro、泰國機加酒等抽獎獎項，並提供LINE GO春遊大禮包及在烘爐地祈福的裕隆城專屬發財金，斥資逾千萬元。

裕隆指出，裕隆城已躍居新北最大商場，加上亞洲最大誠品、新店首間IMAX威秀電影院進駐，帶動區域百貨商機，開幕後除站穩大新店地區，甚至也成功吸納鄰近文山、木柵、中永和等人流，2024年為開幕後第一個完整營運年度，全年人潮將可突破千萬人次。

隨著開幕後第一個農曆春節檔期即將來臨，裕隆城特別邀請書法大師張炳煌寫下「富裕隆年」祝福，除將於年節期間限時發放特別在烘爐地祈福的裕隆城專屬小龍包發財金，同時也祭出包括Gogoro、泰國七天六夜機加酒等抽獎，另結合集團資源，並推出滿額消費贈送LINE GO春遊大禮包。

裕隆說明，不同於台北市百貨寸土寸金，裕隆城在櫃位規劃設計空間寬廣，開幕後幾個檔期雖人流衝高，但民眾遊逛空間有餘，且因占地3.3萬坪，停車位充足，吸引許多台北市民眾到訪。

裕隆表示，裕隆城集結美食、購物、娛樂、文青等品牌，除有超過250個品牌進駐，腹地廣大還有攀岩、木育森林、湯姆熊及卡丁車等適合親子活動場域，可滿足全齡化的購物需求，預期過年檔期單日人流可望衝高。